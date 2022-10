Visserijvloot halveert door saneringsronde, toekomst van Helderse visafslag onzeker

"Het is droefheid, droefheid, droefheid", zegt directeur Pim Visser van de visafslag Hollands Noorden. Of de visafslag moet sluiten is nog niet duidelijk. "We raken zeker 10 miljoen euro omzet kwijt van de 14 miljoen euro en dat is een flinke klap."

"De vraag is wat de vissers zelf willen met de afslag en wat wij als afslag kunnen bieden." Visser heeft een aantal scenario's klaar liggen. "We kunnen in Den Helder aanlandpunt blijven en dat de vis naar de afslag in Den Oever gaat of de vis toch nog in Den Helder sorteren en het via het internet-veilen verkopen. Of we gooien alles dicht in Den Helder en we zetten alles over naar IJmuiden. We reinigen in Den Helder ook de kratten, maar of dat betaalbaar blijft met de stijgende energieprijzen is ook maar de vraag."

De afslag gaat de komende weken in gesprek met de vissers.

Brexit

Het zijn niet alleen de energieprijzen en milieueisen waar de vissers tegenaan lopen. Door de Brexit kunnen de Engelsen zelf bepalen dat Nederlandse vissers niet meer welkom zijn. Ook de Noren willen geen Nederlandse vissers meer in hun wateren. Door de komst van windmolenparken raken vissers ook veel gebieden kwijt.