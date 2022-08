Dramatisch besluit Helderse visafslag: alle sorteerders ontslagen om angstbeeld visserij

De Helderse visafslag heeft 'uit voorzorg' alle 22 sorteerders ontslagen. Zij mogen er nog tot eind dit jaar werken en zijn dan hun baan kwijt, zo is vanochtend aan ze gemeld. De reden: vanwege een nieuwe saneringsregeling voor de Nederlandse vissersvloot zullen naar verwachting veel viskotters verdwijnen. Te veel om hun baan in stand te houden.

Zonder vis is er voor de sorteerders (die de vis moeten sorteren op lengte, red.) ook geen werk meer. Hun contracten worden per 31 december ontbonden. "Het is een voorzorgsmaatregel", zegt directeur Pim Visser van Visafslag Hollands Noorden, waar Den Helder onder valt. "We weten nog niet precies hoe het uitpakt. Of we kunnen nog heel klein doorgaan met een beetje vis, en dan gaan we met de sorteerders weer om tafel om te kijken wat we ze kunnen bieden, of er blijft zo weinig over dat we helemaal niks kunnen bieden."

Nu er een saneringsregeling voor de Nederlandse vissersvloot is goedgekeurd door de Europese Unie is de kans groot dat veel vissers eieren voor hun geld kiezen en de boel verkopen. In de marinestad is er toch al kleine vissersvloot, en de visafslag vreest dat er vrijwel geen viskotter meer overblijft.

Arie de Visser is een visserman in hart en nieren, maar stopte toch: "Geen plezier meer"

Arie de Visser is een visserman in hart en nieren, maar stopte toch: "Geen plezier meer"

Visser verwacht dat er in oktober of november meer duidelijk zal worden. Ook voor hem is nog onduidelijk hoeveel mensen er gebruik zullen maken van de saneringsregeling. Maar dát er vissers zullen zijn die met deze regeling besluiten te stoppen, staat voor hem buiten kijf. "Ik ben bang dat in Den Helder drie of vier grote schepen gaan verdwijnen - dat is het merendeel van de vloot daar - en even zoveel op Texel. Daar gaat het om de helft van de visserijvloot. Maar het blijft gissen. Je weet het pas definitief als de schepen worden gesloopt."

Hij wist dat het slecht ging in de visserij, maar dat hij nu al met dit scenario rekening moest houden had hij begin dit jaar niet voor mogelijk gehouden. "Alles is super versneld door de oorlog in Oekraïne", aldus Visser. "Anders hadden we niet voor dit dramatische besluit gestaan. Door de oorlog zijn de brandstofprijzen geëxplodeerd. Een groot schip gebruikt zo'n 30.000 liter brandstof per week. Ter vergelijking: een kleiner schip slechts 6.000 à 7.000 liter."

Triest

Bert de Groot moest vanochtend als bedrijfsleider van het sorteerbedrijf aan de sorteerders vertellen dat ze hun baan kwijt zouden raken. "Het is heel triest", vertelt De Groot. "De mensen zijn heel realistisch, en het is logisch dat het bedrijf deze keuze maakt, maar dit is zo snel gegaan. Dat in een keer iedereen weg moet, is zo extreem. Maar helaas is het een feit."

Hoe het straks verder moet met de Helderse visafslag weet ook De Groot niet. "Ik werk hier sinds 1986 en toen werkten er 150/160 man. Nu zijn er iets minder dan 30 mensen over. In principe blijft er altijd werk, want er moet altijd worden gelost. Maar goed, als de hele afslag verdwijnt, is er voor niemand werk. De kans is aanwezig dat er veel stoppen."

Trouwe ploeg

Het is niet voor het eerst dat De Groot een ontslagronde meemaakt. "Dit is nu de derde saneringsronde. Triest. Het is een heel trouwe ploeg, sommigen werken er al 40 jaar."

Tekst gaat hieronder verder.