Visafslag Den Helder heeft eerste huurder binnen voor overtollige ruimte

Vanmorgen kwamen in de haven van Den Helder speciale, grote boeien aan land die worden klaargemaakt voor metingen op zee. De visafslag in Den Helder heeft een deel van zijn pand verhuurd aan het bedrijf RPS dat Den Helder de komende twee jaar als basis zal gebruiken. Door de teruglopende visserij is er ruimte over terwijl er juist vraag is vanuit bedrijven in de offshore.

"De visserij is afgenomen en zal waarschijnlijk nog verder afnemen", zegt directeur Pim Visser van de visafslag in Den Helder. "En om onze faciliteiten overeind te houden, moeten we dekking halen uit andere inkomsten. We bouwen de visafslag om tot Blue Port Centre zodat bedrijven voor de offshore industrie, of dat nou olie en gas is of wind, van de ruimtes hier gebruik kunnen maken."

"Deze boeien gaan in het water en doen dan metingen van wind maar ook golfslag", vertelt Steve Hamilton van het bedrijf RPC die de data aanlevert aan bedrijven die windmolenparken willen bouwen. De boeien die vandaag zijn aangekomen worden in de Noordzee geplaatst. "De komende weken en maanden gaan we ze klaar maken. En we gaan het hier inrichten voor ons verblijf. En hopelijk komen hier nog meer projecten in de toekomst."

Toekomst

"Het is een bijzonder bedrijf. De boeien komen uit Zuid-Korea, Australië en Amerika. En het zijn Australiërs en Engelsen die het in elkaar gaan zetten", legt Pim Visser uit over de eerste huurder van de visafslag. "Ja, en het is niet zomaar een oude visafslag die we hier verhuren maar een prachtig pand. En er gaat de komende tijd op zee heel veel gebeuren. Daar kunnen we ons gebouw voor gebruiken zodat we het voor de visserij dienstbaar kunnen houden."