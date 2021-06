Laatste dag pulsvisserij zorgt voor drukte op de visafslag: "Het is een droevige dag"

"Het is een trieste dag voor ons in de pulsvisserij. Het zat er natuurlijk aan te komen, maar nu is het echt de dag des oordeels", zegt Vonk op de kade in Den Helder. Zijn schip is net gelost. De allerlaatste vis, gevangen met de elektrische pulsmethode, komt in de bekende witte kisten uit het ruim. "De laatste dagen waren niet echt gezellig aan boord. De moed zakt je in de schoenen."

De pulsvisserij werd door Europa verboden na protesten vanuit milieuorganisaties en lidstaten Frankrijk en Groot-Brittannië. "Het is een tragische dag voor de vissers, voor het milieu", stelt Pim Vissers van visafslag Hollands Noorden in Den Helder."Blijkbaar moet de CO2-uitstoot weer worden verdubbeld en moet de bodemberoering worden verergerd. Het is verdrietig."

