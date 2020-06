Documentaire 'Vissers in Shock': Het einde van de pulsvisserij

In deze documentaire varen we mee op de TX-19 met onder andere visser Martijn van den Berg, die in zijn vlogs aan de hele wereld laat weten hoe hij naar pulsvissen kijkt. We krijgen een inkijkje in het dagelijks leven van de bemanning, en dus ook in hoe zwaar het wel niet is.

Dat de pulsvisserij verboden wordt vanaf 2021 zit de bemanning dwars. Martijn vraagt zich af waarom: "Het zijn geen stroomstoten, het is kietelen. Daardoor komen vissen uit de bodem en hoef je het net er alleen maar overheen te slepen."

Deze documentaire is gemaakt door Esther van de Pas, Kris Bennink, Friso Datema en Rosa Rosmini.