Texelse visser probeert nieuwe vinding na verbod pulsvisserij: "We moeten door"

De 'klapslof': misschien is het de nieuwe belofte voor Texelse vissers na het verbod op de pulsvisserij. Visser Jaap van der Vis heeft tien weken proef gedraaid met de klapslof aan het oude vistuig met kettingen. "Het trekt lichter en we vangen meer vis. Het is een lichtpuntje."

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Het besluit van de Europese Unie om binnenkort de pulsvisserij definitief te verbieden, valt zwaar bij de Texelse vissers. "Het was top-vissen. We bespaarden tot zeventig procent op brandstof en uitstoot van CO2", vertelt visser Jaap van der Vis. Toch wil hij door. Samen met HFK Engineering wil Van der Vis het sumwing-vistuig nieuw leven in blazen met de 'klapslof'. De klapslof moet het traditionele vistuig met loodzware kettingen lichter maken. Die kettingen liggen op een hoop bij de loods van Van der Vis in Oosterend: "We zijn bijna weer terug bij af. Deze kettingen zijn zoveel zwaarder dan de pulsslangen. We gaan straks weer zo'n vijftig tot zestig procent meer dieselolie verstoken. De klapslof zorgt ervoor dat de kettingen en het net straks efficiënter over de zeebodem bewegen." Tekst gaat verder onder de video:

Texelse visser probeert nieuwe vinding na verbod op pulsvissen - NH Nieuws/ Jurgen van den Bos