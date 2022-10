Jurriaan ziet zijn kotter HD27 binnenkort verdwijnen naar de sloop: "Valt zwaar"

Stoppen met de visserij is iets wat visserman in hart en nieren Jurriaan Bakker uit Den Helder niet van plan was, maar het gebeurt toch. Hij laat zich, met nog vele anderen, uitkopen door de saneringsregeling van de overheid. Een pijnlijk besluit, want Bakker ziet hierdoor zijn familiebedrijf in rook opgaan.

Het zorgt nog steeds voor flink wat slapeloze nachten voor Jurriaan Bakker. Het vissersbloed stroomt van kleins af aan door zijn aderen en is wat hij het liefst doet, maar toch geeft hij zich, met pijn in het hart, gewonnen aan de saneringsregeling van de overheid. Bakker laat zich uitkopen en dat betekent dat zijn kotter HD27 tot het laatste stukje ijzer wordt gesloopt en dat hij zijn vergunningen en quotum inlevert.

Eerder is de kotter HD29 Morgenster, eigendom van zijn neef, al naar de sloop gebracht, en volgende maand wordt dus ook de HD27 Zuiderhaaks gesloopt. "Het familiebedrijf houdt hierdoor op te bestaan", vertelt Jurriaan bedroefd. Maar hij is ook realistisch, want doorgaan betekende voor hem een toekomst in de schulden. "En die strijd ga ik niet meer aan", zegt hij. Zonder overheidssteun is het namelijk volgens hem niet meer te doen en die steun komt er niet.

"Dat is jammer, want dat gebeurt in andere landen wel", legt Jurriaan uit. De enige 'steun' waar Nederlandse vissers op kunnen rekenen is de uitkoopregeling, al ziet Bakker dat niet als steun.

