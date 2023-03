Wethouder toerisme duidelijk: "Texel nadert de grens, maar denk dat we nog op tijd zijn"

Een week lang zat een deel van de redactie van NH Nieuws op Texel om verhalen te maken over toerisme. Bewoners, ondernemers, toeristen, natuurliefhebbers: allemaal deelden ze hun ervaringen, kennis en mening. We nodigden wethouder Rikus Kieft uit om hierover te praten. Hij heeft een duidelijke mening: "Texel nadert de grens van het toerisme."

En Jan Willem Bakker geeft aan dat iedereen geniet van het plaatje van Texelse schapen, maar dat hij zonder steun dat beeld niet kan voortzetten. "Iedereen kijkt, maar niemand helpt."

Tot slot wordt Kieft gevraagd of de grens van het toerisme is bereikt. "Nee, maar we zitten er wel dichtbij. De toeristische druk nadert de grens. En ik denk dat we nog op tijd zijn om daar goede maatregelen voor te nemen, maar dan moeten we wel doorpakken."