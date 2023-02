Texelse ondernemer Koen Witte moet niets weten van 'overvol Texel': "Het stoort mij"

Het is sinds een aantal dagen voorjaarsvakantie, dus het populaire toeristeneiland Texel stroomt weer vol met toeristen. Zou je zeggen. Maar dat valt volgens de Texelse horecaondernemer Koen Witte (30) wel mee. Zijn strandtenten worden het hele jaar door goed gevonden, maar van overmatige drukte is volgens Koen op het gehele eiland geen sprake.

Wel is Koen Witte van mening dat de gemeente Texel steken heeft laten vallen de laatste jaren, waardoor er knelpunten zijn ontstaan in de infrastructuur en de parkeervoorzieningen op het eiland. "Als ze dat eerder hadden gezien dan had je de hele situatie niet gehad", aldus Koen.

Met twee eigen strandtenten op Texel, Beachclub Twenty en Beachclub Texel, heeft Koen Witte al aardig wat seizoenen met toeristen meegemaakt. De jonge ondernemer is het totaal niet eens met de Texelaars die het te druk vinden op het eiland. "Het stoort mij altijd als mensen zeggen, Texel is te druk", vindt Koen.

NH360 over toerisme op Texel

Heeft Texel de grens van het toerisme bereikt? Hierop hoopt NH antwoord te krijgen. De verhalen komen vanuit alle kanten: 360 graden.

