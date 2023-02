NH verplaatst redactie naar Texel: week lang verhalen over dilemma toerisme

Het is voorjaarsvakantie, hét begin van de aanzwellende toeristenstroom op Texel. Maar kan het eiland die hausse nog wel aan? Dat vragen de eilandbewoners zichzelf ook af: moeten ze de toeristensector de ruimte geven of gaat de rem erop? Op die centrale vraag zoekt NH Nieuws de antwoorden, bekeken van alle kanten. Lees, kijk en luister deze week mee met deze serie: 360 graden op Texel.

Toekomstplan

Met de voorjaarsvakantie barst het toeristisch seizoen weer los, Texel staat op het punt weer vol te stromen. Sinds corona is het steeds populairder als vakantie-eiland, maar kan het dat aan? NH Nieuws brengt de hele week verhalen uit alle hoeken van het eiland.

Texel heeft een groot dilemma: het eiland is afhankelijk van toerisme, maar worstelt ook met de impact daarvan. Om er toch iets van grip op te krijgen, heeft de gemeente het 'Toeristisch Toekomstplan' geschreven, met daarin onder meer strengere regels voor bed and breakfasts. Het plan ligt nu ter inzage, dus elke eilandbewoner mag er zijn zegje over doen. Hoe valt dit bij horecaondernemers, eilanders, natuurbeschermers en niet te vergeten bij de toeristen zelf? NH wil het deze week vanuit alle kanten belichten.

Het angstbeeld van Texel is dat het toerisme doorslaat. Dit is het geval op het Duitse waddeneiland Sylt, ook wel het Saint Tropez van het Noorden. Samen met Texelaar André van der Vliet bezocht NH het eiland vol miljoenenvilla's. Hoe is het om daar te leven? Daarover morgen meer op nhnieuws.nl.

