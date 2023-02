Hoe houd je Texel echt Texels? André trekt lessen uit bezoek Duits eiland Sylt

Volle boten, volle wegen, volle stranden, hotels en huisjes? Het toeristenseizoen zit er voor Texel weer aan te komen. Kan het eiland die hausse nog wel aan? Het bijna doorgeslagen toerisme op het Duitse Waddeneiland Sylt is het angstbeeld voor Texel. André van der Vliet van de Werkgroep Kernwaarden Texel bezocht het eiland met NH en hoorde er schokkende verhalen. "Het grote geld is daar alles. Let op dat je eiland, je eiland blijft."

