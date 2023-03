Rust, ruimte en natuur: "Texel is fantastisch, de mensen neem je op de koop toe"

Jara, Wouter en hun Dibbes uit Schagen verblijven met schoonmoeder Sophia uit Julianadorp in een vakantiehuisje bij De Koog. Jara: "Wij zijn vaker geweest op Texel, al was het nu alweer even geleden. We zijn er nu in de voorjaarsvakantie, lekker uitwaaien met de hond. We wonen in de Noordkop, in Schagen en Julianadorp en toch ben je er echt even uit als je naar Texel bent. Het valt op dat het nu zo rustig is, ook al is het vakantie."

Leegstand

"We staan hier in het centrum van Den Burg en in de zomer is dit plein stampvol, maar nu is er niemand! Je ziet ook dat huisjes hier leeg staan, waarschijnlijk voor de verhuur aan toeristen, dan woont er niemand meer. Dat vinden we wel echt zonde. We hebben zelf ook wel eens gekeken of we hier zouden kunnen wonen. Dat zouden we wel willen, maar dat is echt niet betaalbaar. We zijn hier nu om een speurtocht te doen, maar onze Dibbes wordt wat ongeduldig dus we lopen weer door, haha.”