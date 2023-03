Schapen, lammetjes, tuunwallen: boer zoekt steun voor behoud traditioneel 'Texels decor'

Schapenhouder Jan Willem Bakker van de Hoge Berg op Texel zoekt steun. Trots als hij is op zijn eiland vraagt hij aandacht voor het behoud van het typisch Texelse landschap: schapen, lammetjes en tuunwallen. Ook Bakker probeert mee te profiteren van het toerisme, maar dan wel op zijn manier. Geen massatoerisme: "Hier geen draaimolen, maar een boer die trots tussen zijn dieren loopt."

NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Vrolijk gemekker in de wei bij de Hoge Berg. En blije gezichten bij een gezin uit Katwijk. Ze komen al jaren op Texel en weten precies waar ieder jaar de eerste lammetjes in de wei lopen. "Dat maakt me ontzettend trots", vertelt schapenhouder Jan Willem Bakker. Maar het gaat niet vanzelf: "Bij een hoop mensen lijkt het vanzelfsprekend dat dit beeld er is, maar ik wil benadrukken dat dat niet zo is." Decor Bakker verzorgt schapenwandelingen met toeristen. Omdat de Hoge Berg als beschermd gebied uitgesloten is van hotels en campings probeert hij toch iets mee te pikken van het toerisme om het hoofd boven water te houden. Hij wijst op de lammetjes, de tuunwallen en de schapenboet. "Dit is een decor waar we met z'n allen enorm van genieten en wat iets vertelt over onze identiteit." Tekst gaat verder onder de video.

Schapenhouder Jan Willem Bakker doet zijn best om het typisch Texelse landschap te behouden. - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Bakker doet enorm zijn best om het typisch Texelse decor in stand te houden, maar hij zegt het niet meer alleen te redden. Hij zoekt daarom steun bij de gemeente en bij ondernemers. "Zij gebruiken het beeld van de Hoge Berg als promotie voor het eiland. Mensen komen op de boerderij om mee te gaan met een rondje voeren en betalen daar voor, maar daar hangt enorm veel werk om heen. Vergoedingen voor behoud van dit landschap gaan alleen maar achteruit." Keuze Dat het ook zijn eigen keuze is, betwijfelt Bakker: "Een keuze van mij of van iedereen? Nou, als we ervoor kiezen dat de boer zijn eigen broek moet ophouden, dan zal ik nog een tijdje spartelen en een koppel schapen houden, omdat ik er zo stapelgek op ben. Maar daarna houdt het op. Dan lopen de schapen hier niet meer en dan zeggen we: Gelukkig hebben we de foto's nog."

