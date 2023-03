Texelse B&B's verliezen straks eenderde van hun inkomen: "Ik kan daar slecht mee leven"

De nieuwe vereniging van bed and breakfasts op Texel wil graag om tafel over het toeristisch toekomstplan. Volgens hen wordt er nu een doemscenario geschetst, waarbij de sector van logies met ontbijt overlast zou veroorzaken. De verhuurders van drie kamers moeten nu terug naar twee kamers (zes bedden). "Alsof wij verantwoordelijk zijn voor de drukte op het eiland", zegt Norbert Dekker van B&B de Moerbei uit De Cocksdorp.

Paul Esselman is zeven jaar actief als logiesverstrekker nabij De Koog. "We worden ineens geconfronteerd met plannen van de gemeente en we zijn de enigen die moeten inleveren. Ik kan daar heel slecht mee leven", zegt hij.

In een persbericht geven de logiesverstrekkers aan dat zij door burgemeester en wethouders worden 'gedemoniseerd'. Ook zeggen ze dat ze van de klankbordgroep niet mogen meepraten over het toekomstplan. "Door middel van een paraplubestemmingsplan willen zij alle bestemmingsplannen op Texel in één klap wijzigen en hiermee de kamerverhuur aan toeristen op Texel inperken. Dit zou volgens het college bijdragen aan de beperking van de druktebeleving."

Esselman is één van de 54 logiesverstrekkers met drie kamers. Drie is volgens de huidige regelgeving het maximum, maar dat wordt straks twee. "Van drie kamers kan ik rondkomen, maar straks verlies ik dus een derde van mijn inkomen. En waarvoor? De gemeente schrapt met ons aandeel 108 slaapplaatsen. Dat is totaal verwaarloosbaar op vier miljoen overnachtingen, maar het heeft een enorme impact op mij als kleine ondernemer. Kijk, als er een goede reden voor is, begrijp ik het wel, maar die 108 maken echt geen verschil. Ik heb geen plan B, ik wil geen compensatie, ik wil gewoon dat het niet doorgaat. Ik had gehoopt dat mijn mede-eilandbewoners wat genuanceerder zouden denken."

Rommelige onderbouwing

De vereniging van bed and breakfasts vindt dat het parapluplan rommelig is onderbouwd. De gemeenteraad heeft in 2022 besloten tot een registratie van logies met of zonder ontbijt, omdat er bij niemand een beeld was hoeveel er nu daadwerkelijk actief waren. "Van een echte nulmeting is dan ook geen sprake", aldus de vereniging.

"Al helemaal niet als deze, zoals door de Texelse wethouder wethouder Kieft benoemd, door 'webscraping' tot stand is gekomen. Voor alle duidelijkheid; het gaat hier dus niet om een professioneel onderzoek. Het is een interne aangelegenheid, waarbij een ambtenaar of bijvoorbeeld een stagiair via het internet op zoek gaat naar overnachtingen op Texel."