Een week lang op Texel: deze 5 lessen leerden we over het toerisme op het eiland

Afgelopen week verplaatste NH Nieuws de redactie gedeeltelijk naar Den Burg op Texel. De centrale vraag: is de grens bereikt en moet de rem op toerisme? Met die vraag in het hoofd gingen onze redacteuren en verslaggevers op pad. Na tal van verhalen, hebben zij het nodige geleerd over het Waddeneiland. We hebben de vijf belangrijkste lessen op een rij gezet.

1. Texel is afhankelijk van het toerisme, economisch levert het veel op

80 procent van de eilanders is afhankelijk van het toerisme en volgens wethouder Rikus Kieft is het dan ook een belangrijke sector die in stand gehouden moet worden. Dat horen we ook van veel eilanders terug. Iwan Groothuis is directeur van De Krim, Texels grootste recreatieonderneming met negen locaties op het eiland. Hij vindt dat de discussie over drukte teveel gebaseerd is op emotie in plaats van feiten. Door toeristen beter te spreiden over het hele jaar en te investeren in parkeerplekken, wordt de overlast beperkt én kan het eiland het hele jaar door verdienen aan toeristen.

En dat is belangrijk volgens Groothuis: "Personeel gaat nu in november van het eiland en naar huis. Als zij aan de vaste wal een baantje vinden, komen zij niet terug. Jong personeel aan ons binden is heel belangrijk, want Texel vergrijst in hoog tempo. En anderzijds is het beter voor de economie op het eiland. We moeten toch met zijn allen de boel draaiende houden."

Volgens wethouder Kieft is balans vooral belangrijk. Het eiland moet absoluut geen 'jetset'-eiland worden: "Wij willen de zaken op tijd in de greep hebben, niet zoals bijvoorbeeld Venetië of Sylt. Met kijk op het Toeristisch Toekomstplan, dat op dit moment ter inzage ligt, staat het eiland op dit moment aan het begin aan het begin van de zoektocht naar die balans", aldus Kieft.

2. De invloed van toerisme op de natuur valt mee, mits mensen zich aan de regels houden

De invloed van toerisme op de natuur valt volgens Mariette Smit van Staatsbosbeheer relatief mee, want volgens haar is er ruimte genoeg. Maar dat is alleen het geval als toeristen zich ook daadwerkelijk aan de regels houden. Dat gebeurt lang niet altijd. Smit laat in natuurgebied de Slufter de invloed van de mens op de natuur zien: naast tal van poepzakjes en plastic verpakkingen die ze uit de duinen raapt, wijst ze onze verslaggever Jurgen van den Bos ook op de struinpaden. Veel toeristen willen toch graag dat ene duintopje meepikken, maar komen dan in ontoegankelijk gebied terecht. Dit verstoort de rust van de vogels.

Er worden maatregelen getroffen. Gebieden worden afgezet zodat de rust voor de vogels gewaarborgd blijft. Omdat die maatregelen niet altijd nageleefd worden, wijzen collega’s van Smit haar op het gebruik van bijvoorbeeld prikkeldraad. Zover wil ze het niet laten komen. "Neem je troep gewoon mee", aldus Smit.

