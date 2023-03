Iwan Groothuis van De Krim: 'Druktegevoel Texel gebaseerd op emotie, niet op feiten'

De druktebeleving op Texel is gebaseerd op emotie en niet op onderzoek. Dat is de conclusie van directeur Iwan Groothuis van De Krim, Texels grootste recreatieonderneming met 9 locaties op het eiland. Hij waarschuwt voor de neerwaartse spiraal als ondernemers het toeristisch seizoen niet kunnen verbreden en de jongeren niet aan het eiland kunnen binden. Er wordt volgens Groothuis niet genoeg naar de lange termijn gekeken. "Haal de emotie eruit en ga op basis van argumenten beleid maken", zegt hij.

Directeur van vakantiepark De Krim Iwan Groothuis - NH Nieuws/Edo Kooiman

Het Toeristisch Toekomstplan is voor een groot gedeelte gebaseerd op 'drukte'. "Maar het druktegevoel komt voornamelijk door mobiliteit", zegt Groothuis. "Niet zozeer door het aantal gasten. Texelaars ervaren drukte als ze niet meer in hun eigen straat kunnen parkeren. Omdat de plaatsen zijn ingenomen door gasten van een bed and breakfast. Of niet meer kunnen parkeren bij de supermarkt." Een van de toeristische concentratiegebieden is het noorden van Texel, waar naast twee grote vakantieparken nog een aantal recreatieondernemingen gevestigd zijn. "Hier verblijven in het hoogseizoen denk ik tienduizend gasten. Uiteraard bezoeken zij dan de bekende plekken op Texel, zoals de haven, de vuurtoren, de dorpen, musea en de stranden. Veelal met de auto, waardoor het druktegevoel toeneemt. Druktegevoel heeft dus veel te maken met mobiliteit." Ondergronds parkeren? Een belangrijk onderdeel daarvan is het parkeerprobleem. De bekende parkeerplaatsen in Den Burg zijn in het hoogseizoen veelal bezet, waardoor ook de lokale inwoners direct overlast ervaren." Een of meerdere ondergrondse parkeerplaatsen zou in de ogen van Groothuis een oplossing kunnen zijn voor dit probleem. In alle grote steden ter wereld is er sprake van een openbaar vervoersysteem, gericht op de vele toeristen die de stad bezoeken. "Zou bijvoorbeeld een hop on/hop offbus niet een mooie oplossing zijn voor de vele auto's die nu elke dag meerdere malen over het eiland rijden? Zo'n rode bus met een open dak in de zomer, wie wil daar niet gebruik van maken!"

Ook het aantal campers is volgens de directeur een discussie waard. Op Texel zijn ongeveer 180 specifieke camperplekken. Eigenaren van een camper zouden alleen naar Texel mogen met een reserveringsbewijs, vindt Groothuis. "Zonder reservering laat je de camper in Den Helder staan en huur je een fiets. Want anders kamperen ze illegaal op Texel of ze rijden een dag over het eiland. Dat is ook niet wenselijk. Als er drie van deze exemplaren parkeren bij Albert Heijn, dan is het parkeerterrein snel vol." Groothuis is van mening dat hier ook een rol is weggelegd voor de veerdienst Teso. "Zij kunnen meedenken hoe we dat druktegevoel kunnen beheersen. Bij het loket in Den Helder kunnen ze vragen of mensen met een camper wel een reservering hebben." Kampeerplaatsen Groothuis geeft aan dat Texel meer dan genoeg kampeerplaatsen heeft. De Krim heeft met Kogerstrand, Loodsmansduin en De Shelter drie kampeerterreinen in eigen gebruik. Dat zijn in totaal 8000 vergunde slaapplaatsen. Op deze kampeerterreinen mag je volgens de bestemming ook geen vaste accommodatievormen bieden. Daarnaast zijn er nog de kampeerplekken bij de boeren en enkele kleine kampeerterreinen. "De plekken van onze eigen kampeerterreinen zijn maar vijf tot zes weken in het jaar volgeboekt. Daarbuiten is er altijd plaats en is er dus geen sprake van een tekort op Texel."

Kampeerplaatsen hebben op Villapark De Koog plaatsgemaakt voor luxe bungalows. - NH Nieuws

Het omzetten van kampeerplaatsen of stacaravans naar bungalows heeft volgens Groothuis een positieve invloed op drukte. Zo zijn de kampeerplaatsen van Villapark De Koog omgezet naar luxe bungalows. "We zijn daar van 450 kampeerslaapplaatsen terug gegaan naar 240 slaapplaatsen. Dat betekent dat 46 procent van het aantal slaapplaatsen niet meer in gebruik is. Het gevolg is dat we in het hoogseizoen minder gasten hebben. In het laagseizoen hebben we daardoor iets meer gasten." "Dat is een hele positieve ontwikkeling. Want er komen extra mensen naar het eiland in een periode dat we ze echt nodig hebben. Dat is juist een doelgroep die wat meer te besteden heeft en gebruik maakt van winkels en restaurants. Ik maak me best zorgen over het aantal ondernemingen dat gesloten is in het laagseizoen."

De directeur van de Krim steunt de extra landschappelijke toets die in het paraplubestemmingsplan is opgenomen. "Het is niet wenselijk om te ontwikkelen in het open landschap. Maar waar dat mogelijk is in de toeristische concentratiegebieden en binnen de bestaande grenzen van het recreatiebedrijf moet de ondernemer de mogelijkheid behouden om in te spelen op veranderingen." "Als we uitsluitend exploitanten hebben die alleen tijdens het toeristenseizoen van Pasen tot de herfstvakantie open zijn, dan is er ook minder ruimte om werknemers een jaarcontract aan te bieden. Dat personeel gaat in november van het eiland en naar huis. Als zij aan de vaste wal een baantje vinden, komen zij niet terug." Seizoensverbreding is daardoor noodzakelijk, meent Groothuis. "We kunnen daardoor beter personeel aan ons binden. Dat is heel belangrijk voor Texel. En anderzijds is het beter voor de economie op het eiland. We moeten toch met zijn allen de boel draaiende houden."

Een overzicht van een deel van vakantiepark De Krim. - NH Nieuws

Groothuis is van mening dat er te veel wordt ingespeeld op emotie. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat Texel dat er te weinig plaats is voor kampeerders. "Het 'sociaal toerisme' zit veel op Kogerstrand. Dat zijn mensen die komen voor 20 tot 30 euro per nacht. Een echtpaar met twee kinderen betalen 9 euro per nacht toeristenbelasting. In het laagseizoen is dat bijna de helft van de kosten voor hun overnachting. Wij zien dat deze doelgroep langzaam maar zeker van het eiland verdwijnt en een andere locatie vindt langs de kust in Nederland." "Kijk naar toeristenbelasting" De hoogte van de toeristenbelasting heeft volgens Groothuis met name bij deze doelgroep een grote invloed. "Het is vaak de enige vakantie per jaar en zij willen het liefst zo lang mogelijk op vakantie. Vroeger was dat vaak vier weken, inmiddels is dat onder andere door de invloed van de toeristenbelasting maximaal twee weken. Voorheen betaalden kampeerders toeristenbelasting met een maximum van vijf nachten. dat had met name voor deze doelgroep een gunstig effect." Dat maximum is er door de Texelse politiek afgehaald , waardoor een kampeerder per nacht net zoveel betaalt als iemand die een bungalow huurt van duizend euro of meer per week. Elke gast betaald 2,25 per nacht. Voor iemand die een hotelkamer huurt voor 150 euro per nacht is het bedrag van de toeristenbelasting in verhouding veel minder hoog. "Het zou goed zijn om nog eens te kijken naar het systeem van toeristenbelasting. Er zijn regio's waar er differentiatie per accommodatievorm bestaat en in Amsterdam wordt de toeristenbelasting bijvoorbeeld betaald naar een percentage van de huursom." Vergrijzing De vergrijzing op Texel neemt toe en dat heeft invloed op de welvaart. "Dertig procent van de werkzame bevolking gaat binnen acht jaar met pensioen. Dat geeft extra druk op de gezondheidszorg en de arbeidsmarkt. Daar hebben we jongeren hard voor nodig. Als je ook de jeugd niet meer op het eiland houdt, raakt alles uit balans."

"Hoe houden we de brede welvaart op Texel in stand? En hoe behouden we de diversiteit op het eiland? Want als we geen jonge mensen hebben, is er straks ook geen school meer in De Cocksdorp. En de supermarkt kan het dan ook niet meer trekken. Je moet de economische en maatschappelijke ontwikkelingen goed in kaart hebben voor een goed beleid." "In het papaplubestemmingsplan is de noodzaak van een solide economische basis niet goed genoeg meegenomen. Een stop op toekomstige ontwikkeling is een bedreiging voor Texel op lange termijn", zegt Groothuis. "Want de ontwikkelingen gaan snel door. Met name op het gebied van duurzaamheid. Wat nu ontwikkeld wordt naar de huidige mogelijkheden is waarschijnlijk over een paar jaar alweer verouderd."