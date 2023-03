Vekeersdeskundige denkt dat Texel drukte veel beter kan spreiden: "Het is een keuze"

Je merkt het gelijk wanneer de veerboot van de TESO aanmeert: de auto's stromen binnen en rijden in ganzenpas over de enige weg het eiland op. Als de toeristen zich eenmaal hebben verspreid valt de drukte relatief mee, maar toch hebben veel Texelaars het gevoel dat het druk is. En soms is dat ook zo. Daniël van Motman is gespecialiseerd in crowdmanagement. Zijn motto is spreiden en mijden.

"Het is uiteraard niet continu druk, maar er zijn wel piekmomenten. En daar moet je je dan op richten. Het is belangrijk om te spreiden in zowel tijd als locaties. Een tip daarbij is om mensen te informeren wanneer de drukke momenten zijn. Dat is praktisch en transparant. Dan kunnen ze zelf kiezen of ze er op die drukke momenten willen zijn, of dat ze dan eerder of later komen. En ook: bied alternatieven aan. 'Deze locaties zijn nu druk, maar je kunt ook hier of daar heen'. Vergeet niet: drukte is ook een keuze. Alleen bied je mensen aan om een keuze te maken."

Lessen geleerd

Van Motman heeft er ervaring mee binnen zijn functie als het gaat om grote evenementen in de regio. "Daarbij kregen mensen tips, zowel voor, tijdens als na. Dus hoe ze het beste er naar toe konden, en hoe laat. Maar ook als ze er eenmaal waren en hoe ze naar huis konden komen. Waar ze de auto konden parkeren, wat de routes waren." Dat werd niet via een app gedaan, maar via sociale media en tips werden gegeven bij reiswebsites. Van Motman: "Ik ben er ook niet altijd voor om voor alles apps te lanceren. Dat is lang niet altijd nodig."

Toen de coronapandemie op z'n hoogtepunt was, is er op Texel wel een app gelanceerd waarmee te zien was waar op het eiland het druk is. Van Motman zou het toejuichen om die app weer te gebruiken. "Na corona is veel losgelaten, maar zo'n app geeft ook inzicht. En daarmee hoe je drukte kunt mijden. Waarom zou je er daarom geen gebruik meer van maken?"

Gezamenlijke opgave

Daarbij is Van Motman er ook een voorstander van om de gemeente Den Helder bij de discussie te betrekken. Vooral als het gaat om het terugdringen van het aantal auto's op Texel. "Het is een gezamenlijke opgave, dus dan moet je ook denken aan een gezamenlijke benadering. Denk dan aan alternatieven en logische overstapmomenten. Er is al een parkeerregeling op het eiland, maar - en er is vaker over gesproken - in Den Helder zou bijvoorbeeld een parkeerterrein kunnen komen zodat mensen met de fiets of het openbaar vervoer verder kunnen. Hoe kun je de balans vinden tussen de auto en andere alternatieven?"

En oproepen niet meer naar Texel te komen? "Nee, dat vind ik geen optie. Ik vind het altijd leuk om te zien hoe je het systeem gaande kunt houden. Je moet geen dingen afsluiten. Dat is een laatste stap. Maar zeggen: 'kom niet naar Texel', dan moeten we niet doen. Ik denk dat het geven van duurzame alternatieven en spreiden al heel veel lucht gaat geven."