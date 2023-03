Texelse toeristen willen steeds meer luxe en glamour, campings spelen daar op in

De camping is nu nog gesloten voor gasten (eind maart gaat het open), maar stil is het niet op het terrein. Graafmachines rijden af en aan. Er wordt hard gewerkt aan een nieuw gedeelte, waar alleen plek is voor campers. Want naast luxe, is ook de camper in populariteit gestegen.

Tegenover dit camperterrein staan zes luxe lodges. Nu nog afgedekt met doeken. Dat er zoveel bij zijn gekomen is volgens Ricardo niet onlogisch. Hij geeft aan dat het aantal kampeerders met een caravan of een tentje al jaren terugloopt. De behoefte en beleving van kamperen is veranderd en daar speelt hij op in. De 'traditionele' kampeerplekken maken gedeeltelijk plaats voor luxe lodges en ingerichte tenten.

Cijfers van de ANWB bevestigen dit: in 2020 koos een vijfde van de vakantiegangers voor een luxe onderkomen, in 2021 was dit al meer dan een kwart. Voor de mensen die wel van het traditionele kamperen houden blijven er meer dan genoeg plekken over. Alleen maar glamping-plekken is volgens de campingbaas niet wenselijk.

