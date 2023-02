Zorgen van Tata Steel om werknemers bij cameratoezicht op kooksfabriek

Tata Steel maakt zich zorgen om zijn werknemers nu de Omgevingsdienst vanaf vanmiddag een paar camera's op de kooksgasfabriek 2 richt om vervuiling sneller op te kunnen sporen. "Onze mensen moeten kunnen werken zonder zorgen te maken over privacy", zegt een woordvoerder. Tata wil meer duidelijkheid over hoe de toezichthouder die gaat waarborgen.

Kooksfabriek 2 - NH Nieuws / Jasper Leegwater

De woordvoerder: "Het moet niet zo zijn dat je met die camera's makkelijk kan inzoomen op de linkerwenkbrauw van een werknemer. Of dat de beelden vrij toegankelijk zijn voor iedereen. We verwachten zorgvuldigheid van de Omgevingsdienst, maar het is ons niet duidelijk hoe het precies zit." Vanaf vanmiddag richt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) bij wijze van proef een paar camera's op de kooksfabriek. Dat doen zij bij het luchtmeetstation Wijk aan Zee aan de Reijndersweg. De verhitte discussie rondom Tata Steel draait de laatste tijd vaak specifiek om de kooksfabriek: onlangs was in de naastgelegen Zee van Staal nog een actie onder leiding van de Partij voor de Dieren. De actievoerders eisten daar sluiting van de kooksfabriek. Tekst loopt door

Wat gebeurt er in de Kooksgasfabriek 2? In de kooksfabriek worden kolen onder grote hitte tot kooks gemaakt. Dat is brandstof voor de hoogovens. Elke keer als dat niet goed gaat en er vervuilende rauwe kooks uit de oven van die fabriek komen, moet Tata Steel een boete betalen. Die is al twee keer opgehoogd, omdat dat te vaak is gebeurd. Als het nog twaalf keer gebeurd (à 100.000 euro boete per keer) komt zelfs sluiting van de kooksfabriek op tafel, heeft de provincie gezegd. Volgens Tata Steel zou dat het einde van het bedrijf betekenen.