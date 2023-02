Surfkampioen Anne Albers in actie: 'Soms misselijk van Tata-lucht na surfen in Wijk aan Zee'

In haar thuisdorp Wijk aan Zee heeft Nederlands kampioen Anne Albers (27) het surfen geleerd. Maar, ze is naar eigen zeggen iets te vaak misselijk naar huis gegaan door de geuren 'en wat ik allemaal inadem' van Tata Steel. Voor het eerst deed ze vandaag haar zegje bij een actie tegen Tata Steel. "De plannen zijn er, maar het mag echt nog veel sneller."

"Ik maak me echt zorgen", zegt Anne op het strand van Wijk aan Zee, klaar om het water in te duiken voor ze zich vanochtend aansluit bij de actievoerders. "Het kan gewoon niet zo zijn dat je in zo'n dichtbevolkt gebied niet kan vertrouwen wat je inademt. En je moet overal ook gewoon gezond kunnen sporten", aldus de surfer die afgelopen jaar voor de tweede keer Nederlands kampioen werd.

