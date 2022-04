Tata's uitstoot vanaf nu non-stop te volgen via livestream: "Hier zie je zo'n brandje"

Jaap legt uit wat Frisse Wind doet met de beelden die zij maken. "Wij monitoren en maken een melding bij de Omgevingsdienst, met de beelden er bij. Gisteren hebben we dertien meldingen gedaan." Alle opgenomen en waargenomen incidenten worden gearchiveerd en kunnen uiteindelijk als ondersteunend bewijs worden aangedragen.

Het idee ontstond toen Jaap door de Omgevingsdienst werd opgeroepen als getuige van de zwarte sneeuw. Hij stelde toen de vraag waarom er niet met camera's wordt gewerkt om vast te leggen wat er misgaat bij de staalproducent. Niet genoeg budget zou de reden zijn dat hier bij de Omgevingsdienst gematigd op gereageerd werd.

Dat de Omgevingsdienst niet gelijk stond te springen om zelf zo'n systeem in te richten heeft Jaap des te meer gemotiveerd om zelf aan de slag te gaan. Volgens hem is dit nodig om meldingen te ondersteunen, maar zeker ook om voor mensen van buiten de IJmond zichtbaar te maken wat de fabrieken uitstoten. "Wij zien zelf vanuit het dorp de fabriek goed. We zien dat er duidelijk uitstoot is die buiten de vergunning zou kunnen vallen. Zeker bij de kooks 2 fabriek, dat is de meest vervuilende fabriek in de regio. Zeker in de ochtend zie je daar allerlei emissies komen die duidelijk niet gefilterd zijn."

Kooksbrandjes

Uiteindelijk is het de bedoeling dat softwarematig de incidenten worden geregistreerd die te zien zijn op de beelden. Nu is het nog een handmatige klus waarvoor Jaap ondersteuning krijgt van studente Eva van Dijk. Zij geeft en voorbeeld van wat ze tegenkomt op de beelden. "Hier zie je zo'n brandje. Die spot ik best veel. Vooral als het donker is kan je ze goed zien, soms gaan ze ook echt best wel lang door."

Tekst gaat door onder de foto.