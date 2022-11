Provincie zet camera's op Tata's bekritiseerde kooksfabriek

De Kooksgasfabriek 2 van Tata Steel IJmuiden komt onder cameratoezicht. De provincie denkt zo beter te kunnen optreden als er rauwe kooks (bewerkte kolen die nodig zijn om staal te maken) uit de kooksoven van die kooksfabriek komen. Dat lijkt niet veel bijzonders, maar de toekomst van Tata Steel hangt misschien wel van die rauwe kooks af. Het gaat in eerste instantie nog om een proef met de camera's.

De kooksfabriek is sinds bijna twee maanden terug al aan zijn derde last onder dwangsom toe. Dat is een soort voorwaardelijke boete. Elke keer als er rauwe kooks uit de oven komen, kost dat Tata Steel nu honderdduizend euro. Rauwe kooks zorgen voor te veel stank en schadelijke stoffen in de omgeving van het bedrijf.

Na vijftien keer die boete, oftewel na anderhalf miljoen euro, is de dwangsom 'volgelopen' en volgen er andere zwaardere maatregelen. Misschien wel sluiting van de kooksfabriek, liet milieugedeputeerde Jeroen Olthof daarbij weten.

Kwestie van tijd

Oneerlijk, vond Tata Steel, gezien de maatregelen die het wél neemt rond de omstreden fabriek, zoals betere afdichting van de ovens. En zo nu een dan een lading rauwe kooks is ook niet te voorkomen, zegt het bedrijf. Met andere woorden: het vollopen van die boete is daardoor slechts een kwestie van tijd.

En nu zet de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) ook nog eens camera's op het fabrieksonderdeel, zodat het '24/7 kan controleren en incidenten met rauwe kooks zo vroegtijdig worden gedetecteerd'. Na vier tot zes weken bepaalt de provincie of de camera's ook daarna blijven staan.

Is het dan zo erg als de kooksfabriek moet sluiten? Ja, dat is het, waarschuwde de FNV twee weken geleden in een brandbrief. Zonder deze fabriek kan Tata Steel wel opdoeken, zegt de vakbond.

Tweede maatregel in twee weken

Het importeren van kooks in plaats van het zelf maken, is te duur. En gas dat vrijkomt, wordt weer gebruikt bij andere bedrijfsonderdelen. Dat zou dan ook nog, tegen de huidige gasprijs moeten worden ingekocht.

Of sluiting van de kooksfabriek inderdaad zo rampzalig zou uitpakken, zal eventueel moeten blijken. Zo ver is het nog niet: Tata heeft de boete van 100.000 euro is nog niet één keer hoeven betalen.

Het cameratoezicht is ook al een tweede maatregel in twee weken tijd bij de KGF2. Vorige week meldde de Omgevingsdienst dat Tata Steel binnen een maand de uitstoot van kankerverwekkende PAK's bij de kooksfabriek moet terugbrengen. De dienst zei er toen vanuit te gaan dat 'Tata dit probleem oplost.' Over eventuele gevolgen voor Tata als dat niet lukt, liet het OD zich nog niet uit.