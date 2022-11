Nieuwe waarschuwing voor Tata: giftige uitstoot beruchte kooksfabriek moet binnen een maand omlaag

Er is de laatste tijd weer veel te doen om de kooksfabrieken van Tata Steel. In die fabrieken worden kooks in grote hitte gegaard. Dat is nodig voor het staalmakingsproces. Onlangs kreeg het bedrijf een derde, verhoogde last onder dwangsom aan de broek, omdat de kooks soms 'rauw' uit de oven komen. Dat zorgt voor veel schadelijke uitstoot voor omwonenden.

Ook dreigde de provincie dat dit wel eens de laatste dwangsom kon zijn; daarna zou de kooksfabriek misschien wel opgedoekt moeten worden.

Brandbrief

Maar sluiting van de kooksfabrieken zou volgens Tata Steel en de FNV catastrofale gevolgen hebben. Vorige week stuurde de vakbond nog een brandbrief met de boodschap: 'zonder kooksfabrieken geen Tata Steel IJmuiden'. De omgeving moet volgens die brief de 'milieubelasting' van deze fabrieken (het zijn er twee) op de koop toenemen totdat er nieuwe, groene staalfabrieken zijn die de kooksfabrieken overbodig maken.

De eerste zou, als alles volgens plan verloopt aan het einde van dit decennium dicht kunnen, de volgende een paar jaar later.

Omwonendenorganisaties vinden dat te lang en redeneren juist andersom: voor de volksgezondheid in de regio moeten de fabrieken dicht. Tata Steel moet daarna zijn kooks maar zien in te kopen.

Binnen vier weken minder PAK's

Nu voegt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) een nieuw hoofdstuk toe aan de saga: binnen vier weken moet de uitstoot van kankerverwekkende PAK's (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) bij de kooksfabrieken naar beneden. Specifiek gaat het om de stoffen naftaleen en fenantreen. Over de eventuele consequentie als dat niet gebeurt is de OD nog in beraad, zeggen ze. "We gaan er ook van uit dat Tata het probleem oplost."

Ook om PAK's is veel te doen: het RIVM meldde eerder dit jaar in een rapport dat de PAK's-uitstoot van Tata schadelijk hoog is. Hoewel Tata later weer meldde dat de volledige bedrijfsuitstoot van die stof gehalveerd is ten opzichte van 2019, moet Tata Steel de PAK's-uitstoot bij de kooksfabriek nu dus zuiveren van de OD.

De tik op de vingers is een gevolg van verscherpte controle op de fabrieken, laat de ODNZKG weten. Wat betreft andere stoffen, houdt Tata Steel zich volgens de dienst wel aan de gestelde normen.

De lopende, derde last onder dwangsom voor de rauwe kooks is in tegenstelling tot berichtgeving in andere media nog níet verbeurd. Wél onderzoekt de ODNZKG op het moment twee meldingen die daar mee te maken hebben.