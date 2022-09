Provincie legt Tata Steel alweer dwangsom op en dreigt met sluiting

De kooksfabrieken zijn roemrucht: ze worden gezien als de grootste overlastgevers in de regio. Naast geuroverlast stoten de twee fabrieken ook de meeste kankerverwekkende PAK's uit. Verschillende partijen, waaronder de Dorpsraad Wijk aan Zee en milieuorganisaties, sturen al langer aan op de vervroegde sluiting van een van de twee kooksfabrieken. Over dat voorstel werd onlangs gestemd in de Tweede Kamer, maar de motie kon niet op een meerderheid rekenen. Tata Steel zelf wil de fabriek pas in 2035 te sluiten.

Tata Steel geeft zelf aan dat ze maatregelen hebben genomen om het ontstaan van rauwe of ongare kooks te beperken, maar dat het niet mogelijk is om het volledig te voorkomen. De provincie erkent dit in een eigen onderzoek naar de vergunning voor de kooksfabrieken. Onderzoekers gaven daarin al aan dat het zeer moeilijk is voor Tata Steel om de vergunning na te leven.

Volgens Tata Steel is dat een complex proces. Soms ontstaan er zogeheten 'ongare kooks'. Dat gebeurt als de oven waarin de kooks gemaakt worden, niet gelijkmatig verwarmt. Rauwe of ongare kooks zorgen voor stankoverlast voor de omgeving, omdat er methaan en teer vrijkomt bij het proces.

Bij de kooksfabrieken van Tata Steel - er zijn er twee - worden kooks (of 'cokes') gemaakt van kolen. Kooks worden gemaakt door vermalen steenkool te verhitten. Daardoor ontstaat een zuiverdere brandstof, die op verschillende manieren worden ingezet in het staalproces.

'Roadmap Plus'

Tata Steel is de grootste CO2-uitstoter van Nederland. In 2020 stootte het bedrijf maar liefst 5,7 miljoen ton CO2 uit. Ook stoot het bedrijf het meeste stikstof uit van alle bedrijven in Nederland en zijn er in de loop der jaren meerdere ontluisterende rapporten naar buiten gekomen over de negatieve invloed van het staalbedrijf op de gezondheid van mensen in omliggende dorpen.

Dat ze moeten vergroenen beaamt Tata Steel zelf ook: het bedrijf lanceerde in 2019 zijn 'Roadmap Plus', waarmee het laat zien welke stappen het bedrijf wil zetten om in 2030 zogeheten 'groen staal' te produceren. Dat 'groene staal' zou veel minder impact hebben op het milieu. Verschillende partijen zijn kritisch op de stappen in deze Roadmap Plus. In 2021 werd een haalbaarheidsonderzoek gedaan, toen werd al duidelijk dat de stappen alleen te volgen zijn als àlles mee zit.