Steeds meer kerken in West-Friesland worden niet meer gebruikt voor religieuze diensten. Uit onderzoek van NH Nieuws blijkt dat van de 116 West-Friese kerkgebouwen, bijna de helft tegenwoordig een woning, dorpshuis, hotel of kantoor als bestemming heeft. De afgelopen weken trok NH Nieuws door West-Friesland om verhalen op te halen over hoe het staat met de kerk.