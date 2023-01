Drie geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen

Elke drie maanden komen de Medemblikse doopsgezinden, katholieken en protestanten samen voor de oecumenische viering. Of dit de toekomst is voor kerkvierend Medemblik, is nog maar de vraag.

‘Kerk ben je samen’ is het idee van de oecumenische viering. In Medemblik vieren de doopsgezinden, katholieken en protestanten het al meer dan veertig jaar, de ene keer in de Sint-Martinus, de andere keer in de Bonifatius. Deze zondag ontmoeten de leden elkaar in de kleinste van de drie; de Doopsgezinde Vermaning in de Tuinstraat.

Op sterven na dood

Binnen is er plek voor ongeveer vijftig mensen en vandaag zijn alle plaatsen bezet. Dat is uitzonderlijk, want normaal gesproken komen er ongeveer veertien mensen naar de kerk. Het aantal diensten is al teruggeschroefd naar één keer per twee weken. In Den Helder, Twisk en Wormer zijn de doopsgezinden er de afgelopen jaren allemaal mee opgehouden.