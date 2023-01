Frank Streng stopt als burgemeester van Medemblik vanwege zijn gezondheid

Frank Streng heeft aangegeven niet meer in aanmerking te willen komen voor een derde termijn als burgemeester en komt daarmee niet meer terug. Streng kampt al enige tijd met gezondheidsklachten. Sinds augustus is hij al uit de roulatie. "Ik ga als uw burgemeester en dat gaat mij zeer aan het hart."

Gemeente Medemblik

In augustus maakte de gemeente bekend dat Streng ziek thuis zat. Bij hem was intercostale neuralgie (zenuwpijn) vastgesteld. De burgemeester hoopte dat de behandelingen zouden aanslaan en dat hij na enkele maanden 'met veel enthousiasme en energie zijn werkzaamheden weer kon hervatten'. Maar in december werd duidelijk dat het hervatten van het werk als burgemeester er nog niet in zat.

Burgemeester Frank Streng werd in juli 2011 benoemd tot burgemeester van Medemblik. Hij verhuisde vanuit Zeeland, waar hij wethouder in Middelburg was. In juli 2017 werd hij hernoemd voor een periode van zes jaar.

Nu laat hij in een brief aan de commissaris van de Koning weten: "Na een zorgvuldige en moeilijke afweging heb ik besloten om vanwege gezondheidsredenen, geen derde termijn te ambiëren. De ernstige complicaties van mijn diabetes maken het voor mij niet mogelijk om me voor u nog volledig in te kunnen zetten als burgemeester." Tijdelijke burgemeester September vorig jaar is Dennis Straat door de commissaris van de Koning benoemd tot waarnemend burgemeester van Medemblik. De raad had na de ziekmelding van Streng al snel aangegeven tijdelijke vervanging te willen, een ervaren iemand en een burgemeester die kan verbinden. Medemblik zat op dat moment met een nieuw college aan de vooravond van een enorme bezuinigingsoperatie van 6 miljoen euro. Ook bleek uit eerder onderzoek dat de verhoudingen tussen ambtenaren, gemeenteraad en college niet goed waren. Inmiddels lijkt de rust weergekeerd, maar de gezondheidsproblemen van burgemeester Frank Streng blijven aanhouden. "Ik ben de gemeenteraad, waarnemend burgemeester Straat, de colleges in hun verscheidene samenstellingen, de organisatie en de inwoners van Medemblik, zeer erkentelijk voor de samenwerking en de mooie jaren", laat hij verder in de open brief weten. Binnenkort wordt de procedure voor een nieuwe burgemeester voor de gemeente Medemblik opgestart. Dennis Straat blijft zolang nodig waarnemend burgemeester. Streng besluit zijn brief met: "’t Bloift hier voor altoid een deel van m’n leven. Dut is m’n Westfriese land!"