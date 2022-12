Medemblikker burgemeester Frank Streng langer uit roulatie door ziekte

Burgemeester Frank Streng van Medemblik keert voorlopig niet terug. In augustus legde hij zijn taken vanwege zenuwpijn en daarbij horende klachten neer. De hoop was dat bij binnen enkele maanden kon terugkeren, maar dat blijkt niet het geval.

"Daarin is in goed overleg besloten om, gelet op de gezondheidssituatie van de heer Streng, de waarneming door de heer Straat voorlopig voort te zetten", aldus een woordvoerder. Eind 2021 moest Streng zijn werk ook al eens neerleggen vanwege zijn gezondheid. Ook toen duurde het herstel langer dan gedacht, maar keerde hij na twee maanden terug .

Momenteel wordt de burgemeester vervangen door waarnemer Dennis Straat. De gemeente wil er weinig over kwijt, behalve dat er een gesprek is geweest tussen de fractievoorzitters van de Medemblikker raad en Commissaris van de Koning Arthur van Dijk.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]