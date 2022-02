Burgemeester Streng hervat werkzaamheden in Medemblik na ziekte: "Ik kijk ernaar uit"

Frank Streng keert na twee maanden afwezigheid terug als burgemeester van Medemblik. In december legde hij zijn werkzaamheden vanwege ziekte neer. Inmiddels heeft hij van zijn artsen te horen gekregen dat hij voldoende is hersteld om weer aan het werk te kunnen.

Half december kwam naar buiten dat burgemeester Frank Streng onderzocht werd door medisch specialisten, waarna hem werd geadviseerd om voorlopig rust te nemen. "In combinatie met medicatie werkt hij nu aan zijn herstel. De burgemeester hoopt over enkele weken het werk te kunnen hervatten", liet een woordvoerder toen weten.

Ook richt hij zich tot wethouder Harry Nederpelt, die in de tussentijd zijn taken overnam als waarnemend burgemeester. "In het bijzonder veel dank aan wethouder Harry Nederpelt, voor zijn waarneming. Ik kijk ernaar uit u allen weer te ontmoeten."

Eind februari keert Streng terug in het gemeentehuis van Medemblik. De burgemeester kijkt ernaar uit om weer te beginnen. "Bij deze wil ik eenieder hartelijk bedanken voor de warme belangstelling tijdens mijn herstelperiode, in welke vorm dan ook. De vele bloemen, kaarten, telefoontjes en aandacht waren overweldigend", zegt hij.

Burgemeester Streng afwezig vanwege gezondheidsklachten, wethouder neemt taken over

Burgemeester Streng afwezig vanwege gezondheidsklachten, wethouder neemt taken over

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]