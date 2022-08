Gemeenteraad Medemblik wil snel een ervaren vervanger voor zieke burgemeester

Wat de gemeenteraad van Medemblik betreft komt er snel een ervaren en burgemeester die kan verbinden. Dat blijkt uit een rondgang langs de partijen door NH Nieuws/WEEFF Vandaag werd bekend dat Frank Streng vanwege gezondheidsproblemen zijn taken voor langere tijd moet neerleggen , en er een waarnemend burgemeester nodig is.

Voornamelijk leven de fractievoorzitters mee met Frank Streng. Eind vorig jaar lag hij er ook al twee maanden uit. Bij hem is intercostale neuralgie (zenuwpijn) vastgesteld. "Het is een persoonlijk drama voor hemzelf. Maar moedig dat hij dit besluit heeft genomen", aldus Luiten Plekker van Gemeentebelangen. "Voor de vakantie was hij ook al toe aan rust, was hij 's middags ook vaak moe. Ik wens hem een goed herstel toe", vertelt VVD-er Jack Stam.

Dat hij niet wordt vervangen door een loco-burgemeester staat voor alle partijen buiten kijf. CDA-fractie voorzitter Els van den Bosch: "Het is goed om Frank Streng tijdelijk te vervangen. Dat geeft hem rust, maar ook het nieuwe college die niet gelijk extra werk op het bord krijg."

Zware tijden in Medemblik

En dus wordt er vooruit gekeken. Het is onduidelijk hoelang de burgemeester uit de roulatie ligt. En ondertussen zijn de problemen in Medemblik groot. De gemeente moet zes miljoen euro bezuinigen om te voorkomen dat de provincie de regie in handen neemt. De ambtelijke organisatie moet worden verbeterd, en ook binnen de raad verloopt de samenwerking stroef.

Binnenkort volgt een gesprek met Commissaris van de Koning over een tijdelijke opvolger. "Het is is belangrijk dat alle partijen eenheid tonen en laten zien waar de Medemblikse politiek voor staat", legt Tjeu Berlijn van Hart voor Medemblik uit.