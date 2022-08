Burgemeester Streng legt vanwege gezondheidsklachten opnieuw zijn taken neer in Medemblik

Eind vorig jaar lag hij er ook bijna twee maanden uit door problemen met zijn gezondheid, en ging hij in februari weer aan het werk. Of er nu sprake is van dezelfde klachten is onduidelijk. Bij de burgemeester is intercostale neuralgie (zenuwpijn) vastgesteld. Verder onderzoek en behandeling is daarvoor noodzakelijk.

Frank Streng hoopt dat de behandelingen aanslaan en dat hij over enkele maanden 'met veel enthousiasme en energie zijn werkzaamheden kan hervatten', zo laat de gemeente in een persbericht weten.

Opvolging onduidelijk

Vorig jaar werd hij tijdelijk vervangen door toenmalig wethouder en loco-burgemeester Harry Nederpelt. Hoe het nu verder gaat is nog onduidelijk. Naar verwachting zal Commissaris van de Koning Arthur van Dijk op korte termijn met de fractievoorzitters in gesprek gaan over de ontstane situatie.