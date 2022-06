Medemblik moet bijna 6 miljoen euro bezuinigen, of komt onder toezicht van de provincie

Als Medemblik nog over haar eigen portemonnee wil beschikken, moet de gemeente keihard ingrijpen. Dat is de boodschap van de provincie Noord-Holland. In totaal moet 5,7 miljoen euro gevonden worden in de komende begroting. Zo niet, dan komt Medemblik onder financieel toezicht te staan en moet het voor iedere beslissing toestemming aan de provincie vragen.

Al langer heeft de gemeente financiële problemen. Vooral omdat de zorgtaken steeds duurder worden. De provincie tikte, als financieel toezichthouder, Medemblik daarom op de vingers. Omdat een aanpassing van de begroting werd beloofd, werd afgezien van preventief toezicht. Maar dat gebeurde uiteindelijk niet.

Er zou onder meer 2,5 miljoen euro worden uitgetrokken om de eigen organisatie te verbeteren. Dat werd uiteindelijk nog maar 800.000 euro. "Er is uiteindelijk geen euro geïnvesteerd in capaciteit op het omgevingsrecht", aldus de provincie. En dat terwijl de situatie rondom vergunningen, toezicht en handhaving zorgelijk is.

Provincie heeft spijt

Deze maand was er een gesprek tussen een delegatie van de gemeenteraad en gedeputeerde Ilse Zaal. Die liet weten dat het vertrouwen geschaad is. "De provincie heeft erop vertrouwd dat Medemblik stappen zou zetten en dat hebben ze niet gedaan. Bij nader inzien had de provincie liever al preventief financieel toezicht ingesteld", laat een woordvoerder weten in een reactie.

De boodschap van de gedeputeerde was helder. Om financieel gezond te worden, moet er bij de begroting voor 2023 in totaal 5,7 miljoen euro gevonden worden. Hetzij door te bezuinigen, of door meer geld binnen te halen. En dat gaan de inwoners merken.

Belasting 30 procent omhoog

De raadsleden erkennen de problemen die er zijn. Luiten Plekker van Gemeentebelangen geeft aan dat al meerdere pijnlijke keuzes zijn gemaakt, zoals het renoveren van zwembad de Zeehoek in Wervershoof, in plaats van het bouwen van een nieuwe. Tom Beuker van MORGEN! zegt dat de OZB-belasting al twee keer is verhoogd. Vorig jaar nog met 14 procent.

In het verslag staat dat de raad niet onwelwillend tegenover een nieuwe verhoging van de gemeentebelastingen staat. In het conceptakkoord van de nieuwe coalitie (CDA, Gemeentebelangen, MORGEN! en D66) staat zelfs dat de OZB-belasting met 30 procent wordt verhoogd.

Medemblik krijgt tot eind dit jaar dus nog een laatste kans van de provincie om met een acceptabele begroting te komen. Anders wordt het onder toezicht gesteld, waardoor de gemeente alle vrijheid kwijt is, en het alle uitgaven eerst moet voorleggen aan de provincie.

Een boodschap die lijkt te zijn aangekomen. Want zoals de nieuwe coalitie het verwoordde in hun akkoord: 'Het is alle hens aan dek'.