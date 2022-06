Conceptakkoord Medemblik zorgt voor onbegrip bij Dorpshuis Abbekerk

Met 'grote verontwaardiging en onbegrip' heeft René Veerman het concept coalitieakkoord van de gemeente Medemblik gelezen. De voorzitter van dorpshuis 'De Nieuwe Haven' in Abbekerk valt over de passage waarin staat dat bestaande raadsbesluiten alleen worden uitgewerkt als de financiële bijdrage van de gemeente wordt verminderd. Daarbij wordt het dorpshuis van Abbekerk expliciet als voorbeeld genoemd.

Wat gaat er gebeuren met het Dorpshuis van Abbekerk? - Google Maps

Vorige week presenteerden CDA, Gemeentebelangen, MORGEN! en D66 het conceptakkoord. Daarin werd al duidelijk dat de OZB flink zal stijgen. Het is geen geheim dat de gemeente Medemblik er financieel belabberd voor staat. Al tijden is de vraag wat er met dorpshuis 'De Nieuwe Haven' moet gebeuren. Vernieuwbouw leek een optie, maar daar ging in september vorig jaar een streep doorheen. Reden: een gebrek aan geld. Na een lobby van verschillende partijen was er toch draagvlak voor vernieuwbouw. Trage besluitvorming Die renovatie zou 4,7 miljoen euro moeten kosten. Maar de tijd verstrijkt. "In de praktijk betekent dit dat, door het steeds maar uitstellen van dit project, de bouwkosten intussen de pan uit rijzen en nog maar een deel van de plannen uitgevoerd zal kunnen worden als we uiteindelijk een keer aan de gang kunnen gaan. Dus zelfs met de 4,7 miljoen euro die reeds

goedgekeurd was, kunnen we als gevolg van de trage besluitvorming niet meer alles uitvoeren", stelt Veerman in een brief aan de beoogde coalitiepartijen die in handen is van NH Nieuws.

Hij vreest niet alleen voor het dorpshuis, maar voor alle sociale voorzieningen in de kleine kernen van de gemeente. "Schrijnend, want juist in deze tijd vinden veel bewoners van grote steden weer de weg naar het platteland of buitengebieden. In plaats van dit te accommoderen en de voorzieningen een boost te geven, draait men de kraan dicht en kiest voor een sterfhuisconstructie." Wat gebeurt er met de horeca in Abbekerk? Café en restaurant Het Nieuwe Bonte Paard wordt gesloopt om plaats te maken voor woningbouw en zou intrek nemen in het dorpshuis. Veerman: "Zonder de beoogde verbouwing van het dorpshuis kunnen we geen restaurantfunctie accommoderen op een schaal die voldoende exploitabel zal zijn." Huisarts kwijt? En ook de huisartsenpraktijk, die wil uitbreiden en moderniseren, wordt genoemd door Veerman. "Raken we straks de huisarts in het dorp ook kwijt door dit beleid?" Het bestuur van 'De Nieuwe Haven' wil binnenkort graag in gesprek met de nieuwe coalitie om de ontstane situatie te bespreken. Komende zaterdag kunnen inwoners en ondernemers tussen 10.30 uur tot 12.00 uur op het gemeentehuis in Wognum vragen stellen over het akkoord.