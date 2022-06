Noodzakelijke bezuinigingen of onder curatele; Medemblik met rug tegen de muur

De formerende partijen in Medemblik leggen vandaag het coalitieakkoord voor aan inwoners en ondernemers. Een uniek fenomeen, want als inwoner van Medemblik is dit hét moment om inspraak te doen en advies te geven over het conceptakkoord. De hoofdlijnen daarvan zijn duidelijk en de gemeente voelt de hete adem van de Provincie in de nek, want als er binnen één jaar niet 5,7 miljoen euro wordt bezuinigd, komt Medemblik onder financieel toezicht te staan.

De zo goed als zekere coalitie van Medemblik bestaat uit: CDA (5 zetels), Gemeentebelangen (5 zetels), MORGEN! (4 zetels) en D66 (2 zetels). Vanmorgen gingen zij in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan in gesprek met de inwoners en belanghebbenden. "Ik heb zo mijn grote twijfels", vertelt inwoner Freddy. "Ik heb het idee dat de gemeente straks onder curatele komt te staan van de Provincie." De aanstaande coalitie staat nog niet eens officieel aan het roer of voelt de hete adem al in de nek. Want als er binnen een jaar niet 5,7 miljoen euro wordt bezuinigd, komt Medemblik onder financieel toezicht te staan van de Provincie. OZB De Onroerendezaakbelastingen (OZB) is één van de eerste noodremmen waaraan de coalitie trekt. Dit betekent voor inwoners een stijging van het huidige OZB-tarief, dat vorig jaar al met 14 procent steeg. Medemblikkers kunnen er vanuit gaan dat er binnenkort nog eens 30 procent bovenop gaat komen. "Op dit moment komt er zo'n 7,6 miljoen euro binnen dankzij het huidige OZB-tarief", stelt fractievoorzitter Geert Mos van de D66. "Dan komt er straks nog 30 procent bij en dan heb je het over een extra 2,5 miljoen euro. Dan zijn wij er alleen nog lang niet..." De fractievoorzitter van D66 laat dan ook weten dat er meer voor nodig is om het gat van 5,7 miljoen euro te dichten. "We zullen ook heel erg naar de voorzieningen gaan moeten kijken, want anders gaan we dat niet redden." Voorzieningen Een handjevol inwoners besluit in de ochtend het gemeentehuis binnen te stappen. Wel zijn er verschillende voorzitters aanwezig van bijvoorbeeld: Wognumse Gym- en turnvereniging en Zwembad de Zeehoek. Beide maken zich grote zorgen over de toekomst van hun pand. "Het zullen harde besluiten worden", stelt Jos Oostenbrink van Zwembad de Zeehoek. "Het zou kunnen betekenen dat het zwembad sluit." Ook voor voorzitter Jan Groenland

van de Wognumse Gym- en turnvereniging, zijn het geen rooskleurige tijden. "Het pand waarin we zitten is gewoon toe aan onderhoud. Het is een kleine investering, maar dan gaat het wel weer 10 jaar mee." Snoepje Indien in het slechtste geval de gemeente Medemblik de begroting niet rond krijgt en onder curatele valt bij de Provincie, zal de impact groot zijn. "Je mag dan eigenlijk geen enkele grote uitgave meer zelf doen", legt Mos uit. "Dan zouden we alles eerst moeten voorleggen aan de Provincie." En dat klink een beetje alsof je als kind zijnde, aan je moeder moet vragen of je wel een snoepje mag kopen.