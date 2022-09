Medemblik heeft nieuwe tijdelijke burgemeester: Dennis Straat

De 51-jarige Dennis Straat gaat tijdelijk de zieke burgemeester Frank Streng vervangen in Medemblik. Streng heeft onlangs zijn werkzaamheden neergelegd, nadat er zenuwpijn bij hem is geconstateerd.

Dennis Straat is benoemd door commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, na goed overleg met de gemeenteraad van Medemblik. Hij begint volgende week, op 12 september. Verwacht wordt dat de vervanging tot eind dit jaar gaat duren.



Burgemeester Frank Streng maakte onlangs bekend dat er zenuwpijn bij hem geconstateerd is, wat ernstige pijnklachten met zich meebrengt. Hij zij eerder te hopen dat de behandelingen aanslaan en dat hij over enkele maanden 'met veel enthousiasme en energie zijn werkzaamheden kan hervatten'.

Veel ervaring

Straat is op dit moment programmamanager opvang Oekraïense vluchtelingen voor de gemeente Edam-Volendam en regio Zaanstreek-Waterland. Ook is hij kwartiermaker Burgerberaad Wonen voor de regio Zaanstreek-Waterland. Straat heeft al ervaring als waarnemend burgemeester van Landsmeer. Ook was hij eerder gedeputeerde in de provincie Utrecht en wethouder in de gemeente Zaanstad.

Raadslid Tjeu Berlijn, van Hart voor Medemblik, zegt blij te zijn met de benoeming: "Hart voor Medemblik heet Dennis Straat van harte welkom in onze mooie gemeente. Gefeliciteerd met uw benoeming als waarnemend burgemeester en wij wensen u veel succes."