Weer nieuwe plannen Wieringermeer, Middenmeerders niet blij met komst energieknooppunt Agriport

Als het aan de provincie ligt, is het bedrijventerrein Agriport in Middenmeer een goede kanshebber voor een nieuw energieknooppunt, om het grote tekort aan stroom in onze provincie op te lossen. Voor Middenmeerders voelt het alsof ze voor de zoveelste keer met de rug tegen de muur staan wat betreft de besluitvorming voor extra uitbreiding.

Eerste Microsoft datacenter op Agriport A7 - NH Nieuws

Ondanks tegengeluiden van veel bewoners en actiegroep 'Red de Wieringermeer' is Agriport de laatste jaren steeds meer aan het uitbreiden. Met kassen, maar ook datacenters van Google en Microsoft hebben zich gevestigd aan het bedrijventerrein langs de A7. De mogelijke komst van een nieuw energieknooppunt betekent dat weer een deel landbouwgrond opgegeven moet worden. Voor veel Middenmeerders is de maat meer dan vol, blijkt uit een rondgang onder het winkelend publiek in het dorp. De komst van het knooppunt staat in de Concept Energievisie, daarin wordt voorgesteld om van Hollands Kroon een 'landelijke energiehub' te maken. Zo zou er een hoogspanningsstation komen en een 'aanlandingsplek' voor windmolens op zee. Tot slot zou er een waterstoffabriek kunnen komen. De uitbreiding van het stroomnetwerk is urgent, want in Noord-Holland is het net op veel plekken vol. Honderden bedrijven kunnen bijvoorbeeld niet aangesloten worden of ze kunnen geen duurzame stroom terugleveren aan het net. Hoewel de plannen nog niet definitief zijn en veel inwoners ook nog niet op de hoogte zijn van de mogelijke komst van het energieknooppunt, zijn veel meningen nu al gevormd: "Ik vind het eigenlijk, net als iedereen volgens mij, bullshit", vertelt een inwoonster van Middenmeer. "Voor ons levert het niets op." Tekst gaat hieronder verder.

