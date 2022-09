Alle acties ten spijt geeft de raad toch groen licht voor bouw nieuw datacenter

Voornaamste reden zou de verkeerssituatie zijn: het kruispunt waar het verkeer naar het datacenter langs zou moeten, zou een toestroom van het verkeer niet aan kunnen. Daarnaast waren er zorgen over de inpassing van datacenters in het landschap, het energieverbruik en het koelwaterverbruik. De provincie vond dat de gemeente deze zorgen voor zich uit schoof.

Eigenlijk had de gemeenteraad vorig jaar al toestemming gegeven voor de bouw van een tweede datacenter van Microsoft op de locatie 'Deelgebied B1' aan de westkant van de Agriport. De provincie zag dat niet zitten en blokkeerde een maand later het plan.

Daarop werd gisteravond gestemd over het gewijzigde bestemmingsplan; klimaatactivisten van Extinction Rebellion riepen de raad afgelopen weekend nog op hier niet in mee te gaan. Maar zelfs de partijen die vorig jaar nog tegen stemden (Onafhankelijk Hollands Kroon, PvdA en GroenLinks), waren nu voor. Volgens hen is de discussie over de wenselijkheid van een datacenter al lang achter de rug, zo meldt onze mediapartner Regio Noordkop.

'Niet wenselijk'

"De titel van dit voorstel doet vermoeden dat we een besluit nemen over het bestemmingsplan. Feit is echter dat dit in de vorige raadsperiode al is gedaan. Wij zijn van mening dat vestiging van datacenters aan de westzijde van de A7 niet wenselijk is, maar wij zijn gebonden aan democratische besluiten die door de raad zijn genomen", aldus fractievoorzitter Alexander Bügel van Onafhankelijk Hollands Kroon. Volgens Bügel zou het weinig uitmaken wat er werd besloten: het datacenter zou er hoe dan ook komen.

Alleen de twee raadsleden van LADA en Anders! stemden tegen, net als twee raadsleden van Onafhankelijk Hollands Kroon (de meerderheid was voor). Zo werd het aangenomen met slechts vier stemmen tegen, in tegenstelling tot de elf tegenstemmen van een jaar geleden.

Toch had de raad de bouw van een nieuw datacenter wél kunnen dwarsbomen. Door niet in te stemmen met een nieuw bestemmingsplan, had ook het datacenter er niet kunnen komen. Nu er wel mee is ingestemd, zal de reactieve aanwijzing van provincie worden ingetrokken.