Activisten roepen raad op datacenters te boycotten, dreigen anders met meer acties

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben afgelopen nacht de voordeur van het voormalig gemeentehuis aan de Burgemeester Mijnlieffstraat in Anna Paulowna beplakt. De actievoerders roepen de gemeenteraad op donderdag niet in te stemmen met de bouw van een nieuw datacenter van Microsoft op bedrijventerrein Agriport.

Hoeveel zin dat heeft, is nog maar de vraag. In werkelijkheid heeft de gemeenteraad daar namelijk al meer dan een jaar geleden over besloten.

De gemeenteraad buigt zich donderdag over de wijziging van het bestemmingsplan op die locatie, naar aanleiding van juridisch geharrewar tussen de provincie en de gemeente. Nadat de gemeenteraad vorig jaar juni instemde met het bestemmingsplan voor het datacenter op deelgebied B1 diende de provincie een zogeheten reactieve aanwijzing in. Daarmee werd de bouw van het datacenter voorlopig geblokkeerd. De belangrijkste reden hiervoor was de verkeerssituatie die de extra druk niet aan zou kunnen, maar ook waren er zorgen over de inpassing van datacenters in het landschap, het energieverbruik en het koelwaterverbruik.

Het voorstel dat deze week wordt besproken en waar de gemeenteraad over zal besluiten, is de uitkomst van een jaar overleggen en een juridische procedure bij de Raad van State.

Mosterd na de maaltijd

Toch lijkt de actie van Extinction Rebllion op mosterd na de maaltijd: als de raad donderdag niet instemt met de wijziging van het bestemmingsplan wordt het besluit van juni vorig jaar niet zomaar teruggedraaid. In dat geval gaat het stuk terug naar de Raad van State, die uitspraak zal doen over de rechtmatigheid van de reactieve aanwijzing.

Afhankelijk van dat besluit zal er wel of niet een nieuw bestemmingsplan moeten komen. Ondanks dat de nieuwe coalitie een stuk minder positief is over de grootschalige ontwikkelingen heeft de gemeenteraad het dus niet meer volledig in eigen hand.

Groeiambities

Extinction Rebellion ziet het als een draai en vindt het opmerkelijk: "De nieuwe gemeenteraad wil de bouw van datacenters aan banden leggen, maar lijkt opvallend genoeg vooralsnog van plan het derde datacenter van Microsoft mogelijk te maken. Laat je niet gebruiken voor de eindeloze groeiambities van Big Tech."

Woordvoerder Guus Dix dreigt met meer acties als de raadsleden niet tegen stemmen: "De banneractie kan het begin zijn van een reeks acties in- en rond Middenmeer, maar zo ver hoeft het niet te komen. Indien de gemeenteraad beslist het bestemmingsplan niet goed te keuren blijkt dit misschien slechts een storm in een glas water."