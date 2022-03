Uitbreiding datacenters belangrijk thema bij stembureau in Middenmeer

Voor het stembureau in Middenmeer wordt er woensdagmorgen veel gesproken over de uitbreiding van de datacenters langs de A7. Enkele kiezers geven aan dat de verdere uitbreiding van de datacenters in de gemeente Hollands Kroon een belangrijk thema voor ze is.

"Ik ben faliekant tegen", zegt een meneer over de uitbreiding van de datacenters voordat hij het stemhokje ingaat. Zijn stem gaat dan ook zeker niet naar één van de gevestigde partijen die komst ervan mogelijk heeft gemaakt. Een andere kiezer vult hem aan. "Ik vind dat het door een paar hoge heren op een achterbakse manier is gegaan en dat er geen transparantie is geweest. Dat vind ik erg jammer."

Niet voor iedereen is de uitbreiding van de datacenters het belangrijkste thema. Een mevrouw die op Groenlinks heeft gestemd geeft aan dat zij zich zorgen maakt om de jongere generatie in de gemeente. "Ik vind het heel belangrijk dat er woningen komen voor de jeugd. De polder vergrijst en de jeugd heeft de toekomst."

Opkomstcijfers

Vandaag is de laatste dag waarop inwoners hun stem kunnen uitbrengen voor de nieuwe gemeenteraad. Op dit moment is 11,8% van de opgeroepen kiezers in de gemeente Hollands Kroon al geweest om hun stem uit te brengen. Het opkomstpercentage van de maandag was 5,4 % en dinsdag 6,4 %. Beide dagen waren er 4 stembureaus open.