Hollands Kroon wil zo snel mogelijk meer groen zien rond datacenters op Agriport

De gemeente Hollands Kroon heeft een extern bureau opdracht gegeven onderzoek te doen naar hoe de datacenters beter kunnen worden ingepast in het landschap. Een van de suggesties uit dit rapport was om bomen en struiken te planten en ook oevers van de waterwegen groener in te richten. Het college van burgemeester en wethouders neemt deze conclusie over en wil er snel mee aan de slag, zo geeft ze aan.

Zowel Microsoft als Google gaven vorig jaar in een digitale bijeenkomst al aan na te hebben gedacht over het 'vergroenen' van de datacenters op Agriport. Microsoft had toen concretere ideeën over de uitvoering dan Google, die haar datacenter vlak daarvoor had geopend.

Drie oplossingen

Er waren volgens Microsoft drie realistische oplossingen voor het vergroenen: het plaatsen van schermen, groene beplanting of een combinatie van kleine aanpassingen. "Aangezien luchtbewegingen erg belangrijk en aanwezig zijn, kan bladval een negatieve invloed hebben", vertelde Joost Lansbergen van Microsoft. "Coniferensoorten en cipressen zijn daarom het meest geschikt." Door de bomen achter elkaar te zetten, hinderen ze volgens Microsoft bovendien niet de beveiligingscamera's die er nu al staan.

Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Steven Slabbers hekelde toen al direct het plan om coniferen te planten. "Dat maakt het echt nog schrijnender dan het al is. Bovendien gaat het niet om de gebouwen aan het zicht te onttrekken. Ik heb liever gebouwen die je graag ziet, dan gebouwen die we wegmoffelen."

Rekening houden

Microsoft gaf aan dat nu weinig meer aan de al geplaatste gebouwen kon worden gedaan. "De bestaande datacenters zijn met minder landschappelijke inpassing gebouwd", erkende Jochem de Groot van Microsoft. "Maar als voor de door ons voorgestelde boomsoort om daarmee de datacenters te vergroenen geen meerderheid is, moeten we met een andere oplossing komen. Feit is wel dat dit er al staat, en we daarmee rekening moeten houden."