Elektriciteitsnet in grootste deel boven het Noordzeekanaal vol: weer nieuwe knelpunten

De plannen zijn er al, maar dat betekent niet dat het gelijk geregeld kan worden, legde Ruben van Loon van Liander eerder uit. "We hebben fysiek ruimte nodig, kabels onder de grond aanleggen. Grond die niet van ons is, maar van inwoners en bedrijven. Dus we moeten samen met hen op een goede manier doen. Maar dat heeft tijd nodig."

De nieuwe knelpunten zitten in delen van Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland en Hollands Kroon. Dit gebied wordt voorzien van elektriciteit door een verdeelstation in Zwaagdijk. Dat dateert uit 1972 en is nodig toe aan uitbreiding.

Zo kreeg de Hoornse bakkerij Otten een brief waarin gewaarschuwd werd dat als hij nogmaals de maximale capaciteit overschrijdt er juridische stappen worden ondernomen. En zelfs het worden afgesloten van het elektranet dreigde. Wrang, omdat het hoge gebruik juist kwam omdat de bakker had verduurzaamd.

Alleen al in Noord-Holland pompt Liander 1 miljard euro in het uitbreiden van het elektriciteitsnet. "Maar het gaat misschien nog wel tien jaar duren voordat we in Noord-Holland voldoende vermogen beschikbaar hebben", aldus van Loon.

Geen gevolgen voor consumenten

De netbeheerder zegt de situatie te betreuren. "We werken met man en macht om het op te lossen." De nieuwe knelpunten hebben geen gevolgen voor consumenten die stroom verbruiken of terugleveren met zonnepanelen.

Als alle werkzaamheden klaar zijn moet het elektriciteitsnet er weer 30 tot 40 jaar tegenaan kunnen. Toch is uitbreiding niet de enige oplossing, vindt Liander. "Het is net als met wegen. In de ochtend- en avondspits staat er file, maar daarna is er niks aan de hand. Maar wij moeten dus wel ons netwerk inrichten op zo'n file, terwijl er voor het grootste deel van de dag niet zoveel capaciteit nodig is", legt Ruben van Loon de situatie uit.

Ook gedrag aanpassen belangrijk

Het is volgens hem nodig om ook ons gedrag aan te passen. "We proberen om bedrijven en mensen te bewegen hun gebruik te verdelen over de dag. Het opslaan van energie is daar een voorbeeld van. Maar ook het aantrekkelijk maken door energie in de daluren te gebruiken."

In sommige regio's krijgen bijvoorbeeld bedrijven een vergoeding als ze stroom gebruiken buiten de piekmomenten. Daardoor zou er op korte termijn weer ruimte moeten ontstaan op het netwerk. Of het ook in Noord-Holland tot zulke afspraken kan komen, wordt nog onderzocht.

