Stroomnet nu ook al vol in delen van Schagen en Dijk en Waard, wachtlijst voor bedrijven

Het elektriciteitsnet begint op steeds meer plekken in Noord-Holland vol te raken. In de gemeente Schagen hebben de dorpen Dirkshorn en Waarland een maximale capaciteit bereik. In de gemeente Dijk en Waard gaat het om Oudkarspel, De Noord, Verlaat en Zuid-Scharwoude.

Het stroomnet kan het niet meer aan en daar is een waslijst aan oorzaken voor zoals de snelgroeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening. Het levert vooral problemen voor grootverbruikers van elektriciteit - zoals supermarkten, scholen, kantoren en fabrieken - die meer elektriciteit willen of zich hier willen vestigen.

"Nieuwe bedrijven die zich in die regio willen vestigen, komen op een wachtlijst", vertelt Franscé Verdeuzeldonk van netbeheerder Liander. Voor consumenten heeft het volle stroomnet geen consequenties. En dat geldt ook voor nieuwbouwwoningen. "Geplande woningbouw kan ook gewoon doorgaan", legt Verdeuzeldonk uit.

Zes jaar

Liander zegt hard te werken om de capaciteit te kunnen vergroten, maar dit gaat nog lang duren. In totaal zo'n zes jaar. In die jaren zullen de elektriciteitsstations De Weel in Alkmaar en Heerhugowaard Noord uitgebreid worden. Vanaf 2028 verwacht Liander dus dat scholen, kantoren en fabrieken weer kunnen aansluiten op het stroomnet. "Het is heel vervelend, maar we moeten er gewoon doorheen", aldus Franscé.