Liander: 2,5 miljoen inwoners verbruikten vorig jaar 13 procent minder gas

De 2,5 miljoen inwoners van de Metropoolregio Amsterdam zijn flink aan het bezuinigen op gasverbruik. In 2022 is het verbruik van huishoudens en kleine ondernemers met 13 procent gedaald ten opzichte van de jaren ervoor.

Dat blijkt uit cijfers van gasnetbeheerder Liander, die zijn bijgewerkt tot en met eind december. Over de cijfers tot en met september ging het nog om een afname van 8 procent. Ondanks november en een strenge vorstperiode in de feestmaand december is het veel mensen volgens Liander toch gelukt ook aan het einde van het jaar minder te stoken dan voorheen. Schrijnender is dat het niet om een keuze ging. Een onbekend aantal mensen is noodgedwongen minder gas gaan gebruiken vanwege de hoge prijzen in vooral november en december.

Gasmiljonairs

Met de cijfers van de grootverbruikers (afname van 15,7 procent) en die van de zogeheten 'gasmiljonairs' (afname van 22,8) erbij, komt de totale vermindering van het gasverbruik uit op 15 procent in 2022 in het hele metropoolgebied. Gasmiljonairs zijn bijvoorbeeld grote tuinders, ziekenhuizen, Schiphol en andere grote bedrijven. Het verbruik van de állergrootste verbruikers zoals Tata Steel en de elektriciteitscentrale in Diemen is niet meegerekend.

Geïsoleerd

Hoe ouder je woning is, bepaalt meestal of je veel of minder kan besparen, zo luidt de analyse van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In woningen van na 2000 wordt tot wel 50% minder gas verbruikt dan in woningen van voor 1945. Almere (-10,4 procent) en Lelystad (- 12,0 procent) hebben relatief veel nieuwe huizen die al goed zijn geïsoleerd. Daar kan minder op bespaard worden. Dat wil dus niet zeggen dat mensen daar minder hun best doen. Daarnaast telt ook marginaal mee hoeveel ouderen er in een gemeente wonen en hoeveel mensen met een uitkering.

Opmerkelijk is dat inwoners van Zaanstreek-Waterland het meest zijn geslaagd om op het gasverbruik te letten. Inwoners van Waterland minderen met 16,4 procent en zijn met die van Landsmeer 'kampioen'. Ook Oostzaan, Purmerend, Wormerland en Zaanstad scoren hoog. Er is nog goede verklaring waarom juist dit gebied zo goed scoort. Wel spelen bouwjaar van woningen en het aantal vierkante meter woonoppervlakte een rol.

De grote steden als Amsterdam, Haarlemmermeer, Hilversum en Haarlem hebben relatief veel sociale huurwoningen en scoorden relatief het laagst, maar altijd nog rond 13 procent vermindering. Sociale huurwoningen zijn in de regel slechter geïsoleerd.