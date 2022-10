Uitbreiding elektriciteitsnet gaat jaren duren: ondertussen zoeken naar slimme oplossingen

Wie de kaart van West-Friesland bekijkt bij netbeheerder Liander ziet veel oranje en rood. En dat betekent dat er geen ruimte meer is op het netwerk. En de rest van Noord-Holland ziet er al niet veel beter uit. De boodschap van Liander is helder: uitbreiding is in de maak, maar niet morgen al geregeld. "De ontwikkelingen gaan sneller dan wij kunnen bijbenen", vertelt Ruben van Loon namens de netbeheerder.

Voor bijvoorbeeld woningbouwplannen geeft het niet gelijk problemen. Daarvoor is al ruimte gereserveerd. Maar ondernemers die willen uitbreiden en meer stroom nodig hebben, of mensen die hun woning willen verduurzamen, krijgen in veel gevallen een 'nee' van Liander.

Wachtlijst en zonnepanelen die uitschakelen

En juist nu veel mensen van het gas willen en overstappen op elektrische oplossingen voelt dat wrang, snapt ook de netbeheerder. "Op enkele plekken kan het nog wel, maar we zullen moeten werken met wachtlijsten, of het kan gebeuren dat zonnepanelen soms uitschakelen", aldus van Loon. Dat laatste gebeurt automatisch als er bij te veel zon op bepaalde plekken overbelasting van het elektriciteitsnet dreigt.

Dat er een roep was om uitbreiding van het elektriciteitsnet was Liander al langer duidelijk. Daarom wordt er 1 miljard euro in Noord-Holland geïnvesteerd. Maar het tempo waarin stroomgebruik oploopt, is te hoog voor de netbeheerder. "Een bedrijf dat plannen heeft kan het volgend jaar uitvoeren. Maar dat geldt niet voor ons. Onze uitbreidingsplannen nemen acht tot tien jaar in beslag." Bovendien is er een flink tekort aan technisch personeel.

West-Friesland krijgt extra verdeelstations

Neem West-Friesland. Daar moet het belangrijkste verdeelstation (gebouwd in 1972) worden uitgebreid. Daarnaast komen er nog meer stations bij. Het bouwen is niet zozeer het probleem, wel alle rompslomp voor het zover is. De meeste tijd gaat zitten in het krijgen van vergunningen.

"We hebben fysiek ruimte nodig, kabels onder de grond aanleggen. Grond die niet van ons is, maar van inwoners en bedrijven. Dus we moeten samen met hen op een goede manier doen. Maar dat heeft tijd nodig."

Bekijk hier wat de plannen zijn voor West-Friesland. Tekst gaat verder na de video.