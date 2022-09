Grote zorgen bij Bedrijvengroep door vol elektriciteitsnet: maar snelle oplossing is nog ver weg

De Westfriese Bedrijvengroep (WBG) maakt zich zorgen, nu het stroomnetwerk in West-Friesland op steeds meer plekken dichtslibt. Daardoor kunnen grote bedrijven zich niet vestigen in de regio, of uitbreiden. De groep wil snel om tafel om op zoek te gaan naar oplossingen. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat het dit jaar nog gaat lukken, zo is de boodschap van netbeheerder Liander.

Bestaande plannen kunnen nog wel doorgaan, en ook kleine bedrijven vormen geen probleem. Maar voor nieuwe grootverbruikers is er geen plek. Het gaat nog meerdere jaren duren voordat de capaciteit van het elektriciteitsnet is uitgebreid. In de tussentijd wordt er gekeken naar slimme oplossingen.

Het is een probleem dat voorzitter Hans-Peter Baars, van de Westfriese Bedrijvengroep (WBG), 'allang zag aankomen'. In 2019 trok hij nog aan de bel. "Het is verschrikkelijk voor onze ondernemers die naast de hoge energieprijzen nu ook te maken krijgen met schaarste op het net", zo reageert hij op het nieuws van Liander.

Het zet volgens Baars een rem op de komst van nieuwe bedrijven in West-Friesland. "Maar het treft ook onze ondernemers die willen uitbreiden of verduurzamen met bijvoorbeeld een warmtepomp, zonnepanelen of elektrisch transport." Hij roept dan ook om snel met oplossingen te komen. "Zoals investeren in energieopslag en slimme oplossingen, of het inzetten van tijdsgebonden energiecontracten zodat ondernemers buiten piekmomenten meer stroom kunnen krijgen."

'Gaat nog maanden duren'

Ook netbeheerlder Liander wil snel in gesprek. Maar dat betekent niet dat ook oplossingen voor de korte termijn al snel haalbaar zijn, legt woordvoerder Peter Hofland uit aan NH Nieuws/WEEEFF. "We gaan de komende periode gesprekken voeren over slimme oplossingen voor de korte termijn. Maar we hebben in Nederland momenteel 200 knelpunten, waardoor we overal dit soort gesprekken moeten voeren. Dat is enorm arbeidsintensief, dus of het dit jaar nog gaat lukken, zou ik echt niet durven garanderen."