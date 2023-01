Stroomafsluiting dreigt voor Bakkerij Otten na teveel energieverbruik

Bakkerij Otten heeft afgelopen jaar flink geïnvesteerd om de zes locaties in Hoorn te verduurzamen, maar dat kwam hem bijna duur te staan. Na overschrijding van het maximum stroomverbruik, dreigt de netbeheerder nu met sancties.

Bakkerij Otten

Het teveel aan stroomverbruik is volgens eigenaar Rein Otten te wijten aan oudejaarsnacht. "Met het oliebollen bakken draaide de grote frituur volle toeren en ook gaat middernacht de bakkerij van start. Dat bij elkaar heeft waarschijnlijk de piek veroorzaakt." Otten is zich rot geschrokken van de brief die hij vervolgens kreeg van netbeheerder Liander. Als de bakkerij nogmaals de maximale piek aan stroom overschrijdt en niet binnen 4 weken maatregelen treft, worden er juridische stappen ondernomen. "Of worden we afgesloten. Je moet er niet aan denken als dat gebeurt. We hebben zo'n zestig man personeel, die moet ik wel gewoon kunnen betalen." Van het gas af Otten voelt de noodzaak om te verduurzamen. Het afgelopen jaar deed hij dan ook grote investeringen om uiteindelijk helemaal van het gas af te kunnen gaan. De cv-ketel de deur uit, warmtepomp erin, 150 zonnepanelen op het dak en ook de ovens en andere apparatuur zijn bijna allemaal elektrisch geworden. "We zijn dus meer elektra gaan verbruiken. Maar je kunt niet realtime zien hoeveel je op de dag zelf verbruikt. Er gaat geen zwaailicht af als er een piek wordt bereikt, ik kan het verbruik pas een dag later inzien. Het is ongrijpbaar". Risico's Een te hoge belasting van het energienet, kan zorgen voor storingen waardoor op meerdere plekken de stroom uitvalt. Alle schade wordt dan op de bakkerij verhaald. "Ik begrijp de netbeheerder dat de problemen op het stroomnet niet zomaar opgelost zijn en dat het een groot risico vormt, maar dit is onvoorstelbaar." Woordvoerder Peter Hofland van Liander laat weten dat het zo'n vaart niet zal lopen qua dreiging van afsluiten en dat de communicatie van hun kant beter kan. "Pas als overtreders willens en wetens hiermee doorgaan, ondanks waarschuwingen, pas dan komt een juridisch traject in beeld."

"Bij het aanvragen om uit te breiden werd gezegd dat er pas in het laatste kwartaal van 2027 het stroomnet wordt verzwaard" Rein Otten, eigenaar bakkerij

Enkele honderden ondernemers in Noord-Holland hebben een dusdanige brief ontvangen. "Door de omstandigheden hebben steeds meer ondernemers te maken met een gecontracteerd transportvermogen waar ze overheen gaan, daarnaast is het winter en wordt er meer verbruikt". Het is nog niet eerder gebeurd dat bij een overschrijding van de hoeveelheid stroom, er sprake is van grote stroomuitval. "We grijpen tijdig in en geven uitleg. Dat leidt vaak tot gedragsverandering." Uitbreiding niet mogelijk Het stroomnetwerk in West-Friesland zit vol. En dat heeft met name consequenties voor bedrijven. In bepaalde gebieden kunnen er geen nieuwe bedrijven aansluiten op het net, of uitbreiden. Dat ondervindt Rein Otten nu ook: "Bij het aanvragen om uit te breiden werd gezegd dat er pas in het laatste kwartaal van 2027 het stroomnet wordt verzwaard. Dat betekent vijf jaar op de wachtlijst."

"Je doet je best om alles knap voor elkaar te hebben met het oog op de energie transitie. Dit is zeer zorgelijk" Rein Otten, eigenaar bakkerij

Dat vraagt om andere oplossingen. Otten: "We moeten toch maar gaan kijken naar eigen opslag van energie met accu's. Zodat we op die manier de stroom van de zonnepanelen kunnen gebruiken." In het verleden werd bij een te hoge energie-piek, het maximaalverbuik omhoog gegooid. Nu echter niet meer, nu het stroomnetwerk vol zit. Ondertussen wordt - met de grootste investering ooit - in Noord-Holland het elektriciteitsnet uitgebreid. Hofland: "Ondernemers doen er goed aan veel meer kennis te vergaren welke machine hoeveel verbruikt, hoe dat verbruik te spreiden en meer inzicht te krijgen op het verbruik. Dan blijkt er vaak nog heel veel mogelijk."