Vijf opmerkelijke verkeerssituaties in Noord-Holland: gevaarlijke punten, ravages en obstakels

Ongelukken, auto's die te hard rijden, onveilige fietspaden en onbegaanbare stoepen en gaten in het wegdek. NH Nieuws bracht de afgelopen jaren tientallen verhalen waarbij bewoners hierover hun verhaal deden en soms zelf in opstand kwamen. Wij verzamelden voor jou vijf opmerkelijke verkeerssituaties in onze provincie.

1. 'Levensgevaarlijke' versmalde stoepen De Alkmaarse Jiska Goudsblom (53) sprak zich recentelijk uit over de volgens haar levensgevaarlijke situatie, ontstaan door een versmalde stoep waarover zij naar de overkant van de Cressantlaan moet. Zelf zit zij in een rolstoel en ziet de oplossingen waarmee de gemeente komt als lariekoek. De stoep voor haar deur is na de herinrichting nog maar 88 centimeter breed. Daarvoor was dezelfde stoep meer dan twee meter. "Het voelt een beetje als een klap in het gezicht", vertelde Jiska aan NH Nieuws. "Blijkbaar tel ik niet mee, en mijn buren ook niet. Kijk naar mijn ouwe buurtjes die graag met de rollator naar buiten willen, maar niet eens de hoek om komen."

2. Hoe hard mag je echt, 15 of 30 km per uur? Verkeersborden die in plaats van voor veiligheid voor verwarring zorgen. Dat gebeurde op de Zwaagdijk in Zwaagdijk-Oost. Door de verwarrende verkeerssituatie had de Zwaagdijker zelf geen idee meer wat de juiste snelheid zou zijn. Vanaf de westkant was een bord voor een 30-kilometerzone te zien, maar tegelijkertijd vanaf het oosten, zo'n honderd met er verder, een verkeersbord met daarop '15 kilometer per uur'. NH nieuws vroeg omwonenden om een reactie op de dicht bij elkaar geplaatste borden. Een passant vindt de situatie 'heel onduidelijk' en vindt een weg, waar automobilisten gemiddeld 15 kilometer per uur mogen rijden, geschikter. Dit omdat de verkeerssituatie vlak naast basisschool Sint Josef gelegen ligt. Naast de school is in het pand ook een kinderopvang en een dorpshuis te vinden. "Het is apart", vertelde een andere omwonende die net zijn hond uitlaat en voorbij de verkeersborden loopt. "Zo lang ik hier woon, is het al zo."

Ook binnen de politiek werd het fenomeen al opgemerkt en ook werden er raadvragen aan het college gesteld. Volgens gemeente Medemblik is de maximaal toegestane snelheid, nabij de basisschool in Zwaagdijk-Oost, 30 kilometer per uur. De adviessnelheid 15 kilometer per uur staat in de 30-kilometerzone en vraagt aandacht voor het aangrenzende zebrapad.

Ook de inwoners van Zwaagdijk-Oost hebben geen idee wat momenteel de juiste snelheid is - Tom de Vos/NH Nieuws

3. Paaltjes veilig fietspad in rap tempo kapot Gemeente Zaanstad plaatste kleine paaltjes om het fietspad bij de Wilhelminabrug in Zaandam veiliger te maken. Toch gebeurde er iets opmerkelijks: de attentiebakens waren net geplaatst, toen er al snel een behoorlijk paar miste. Woordvoerder Lenny Beijerbergen vertelde begin dit jaar aan NH Nieuws dat zij dacht dat dit moedwillig gebeurd was. De Wilhelminabrug was een 'hot topic' vanwege de meerdere ongelukken die na de vernieuwing van de brug in 2020 gebeurden. Volgens een woordvoerder van de Fietsersbond zijn de fietspaden te smal, de randen te hoog en vormt de weg van fietsers en automobilisten op een gegeven moment een fuik. Tot slot zit er een slinger in het fietspad. Na de ongelukken werd er onderzoek naar de brug gedaan en werden de paaltjes geplaatst. Beelden van de dader en het vandalisme op de brug waren er toen niet.

Attentiebakens moeten de Wilhelminabrug veiliger maken - NH Nieuws / Thyra de Groot

4. Kerstbomen als tijdelijke heg plotseling weg Afgedankte kerstbomen kregen begin vorig jaar een tweede leven als tijdelijke heg tegen sluipverkeer op de N241. Tijdelijk bleek de heg inderdaad te zijn, want al na een maand waren de kerstbomen omgetrokken of omvergereden. Niet heel onverwachts, want een eerder geplaatste haag was al kapotgereden. Het plaatsen van een vangrail was bewust geen keuze. Mensen zouden hierdoor namelijk nog harden zijn gaan rijden was het idee. Woordvoerder Willemijn van der Kolk van de provincie reageerde toen teleurgesteld. "Het is helaas niet voor lange duur geweest. De bomen waren een tijdelijke oplossing - er zou op termijn een definitieve haag komen - en vooral bedoeld om aandacht te vragen voor het probleem. Dat is gelukt. Ze liggen voor nu veilig in de berm. Nu gaan we eerst proberen ze zo snel mogelijk terug te plaatsen en anders moeten we kijken naar een andere oplossing."

NH Nieuws / Jurgen van den Bos

5. Strijd tegen obstakels op straat Van bloembakken, fietsen, stoepranden of scooters: Quitty Pluimers vertelde aan NH Nieuws en wethouder Gerard Slegers hoe moeilijk het kan zijn voor minder mobiele mensen om gewoon een rondje over straat te gaan. Samen hingen ze 'deurhangers' op aan obstakels op de weg met een vriendelijk verzoek die te verwijderen. Meer rekening houden met minder mobiele weggebruikers, dat is de boodschap die Pluimers wilt uitdragen. "Dat ze zichzelf voorstellen: 'Hoe zou het zijn als ikzelf in die rolstoel zou zitten? Kom ik dan nog die stoep over?' Mensen realiseren het zich gewoon niet. Het is een kwestie van bewustwording, maar sommige mensen doen daar wat langer over."