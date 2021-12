Mag je 15 of 30 kilometer per uur op de Zwaagdijk? "Hele onduidelijk verkeerssituatie"

Op de Zwaagdijk in Zwaagdijk-Oost is een nogal verwarrende verkeerssituatie gaande. Vanaf de westkant staat een bord voor een 30-kilometerzone, maar vanaf het oosten, zo'n honderd meter verder, staat een verkeersbord waarop '15 kilometer per uur' staat aangegeven. Ook de Zwaagdijker zelf heeft geen idee wat de juiste snelheid momenteel is.

Ook de inwoners van Zwaagdijk-Oost hebben geen idee wat momenteel de juiste snelheid is - Tom de Vos

"Het is apart", vertelt een omwonende die net zijn hond uitlaat en voorbij de verkeersborden loopt. "Zo lang ik hier woon is het al zo." Een andere passant vindt de situatie 'heel onduidelijk' en vindt een weg, waar automobilisten gemiddeld 15 kilometer per uur mogen rijden, geschikter. Dit, omdat de verkeerssituatie vlak naast basischool Sint Josef gelegen ligt. Naast de school is in het pand ook een kinderopvang en een dorpshuis te vinden. Ook binnen de politiek bleef het fenomeen niet onopgemerkt. "Een aantal ouders uit Zwaagdijk-Oost hadden de situatie gesignaleerd", aldus fractielid Luiten Plekker van GemeenteBelangen.



Tekst gaat verder onder video.

"Het is apart", vertelt een omwonende die net zijn hond uitlaat en voorbij de verkeersborden loopt - NH Nieuws

Raadsvragen Plekker besloot daarom afgelopen maandag raadsvragen te stellen aan het college. "Voorheen scheen de situatie nog onduidelijker te zijn", vervolgt het fractielid. "Toen stonden namelijk de borden '15 kilometer per uur' en '30-kilometerzone' aan dezelfde kant."

Quote "Misschien moet er een snelheidsmeter aan te passen komen of een andere maatregel, maar laten we eerst wat meer duidelijkheid krijgen" Luiten Plekker. fractielid Gemeentebelangen

Het doel van Plekker is om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de huidige verkeerssituatie. "Misschien moet er een snelheidsmeter aan te pas komen of een andere maatregel, maar laten we eerst wat meer duidelijkheid krijgen." Gemeente Gemeente Medemblik laat aan NH Nieuws/WEEFF weten dat de maximaal toegestane snelheid, nabij de basisschool in Zwaagdijk-Oost, 30 kilometer per uur is. Het '15 kilometer per uur'-bord is een bord met een adviessnelheid − vlak voor een zebrapad. Dit adviesbord staat in de 30-kilometerzone, en is geplaatst om de aandacht voor het zebrapad en daarmee de verkeersveiligheid te verhogen.