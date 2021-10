De strijd tegen obstakels op de stoep: "Mensen realiseren het zich gewoon niet"

Het is soms duwen en trekken met de rolstoel van haar dochter, maar Quitty Pluimers gaat vastberaden op stap vandaag. Ze laat wethouder Gerard Slegers zien hoe moeilijk het kan zijn voor minder mobiele mensen om gewoon een rondje over straat te gaan. Samen hangen ze 'deurhangers' op aan obstakels op de weg met een vriendelijk verzoek die te verwijderen.

Regelmatig gaat Pluimers eropuit en duwt ze de rolstoel van haar dochter Yonne die in een rolstoel zit. De obstakels: stoepranden, fietsen, bloembakken… en haar grote ergernis: "Scooters, die kan je niet verplaatsen. Die fietsen soms wel, maar als ik nou zelf in die rolstoel had gezeten? Dan kan je niks."

Melden

Wethouder Slegers roept mensen op het te melden als er bijvoorbeeld iets moet gebeuren aan een afritje voor rolstoelen of scootmobiels: "Ook als mensen dan zien dat het niet direct wordt opgepakt. Het wordt sowieso genoteerd, we verzamelen dat soort zaken. Vaak wordt het dan bij een herinrichting van de straat meegenomen."

Hij ziet op het gebied van communicatie verbeterpunten. "We moeten dan wel antwoord geven. Dat we kunnen zeggen tegen de melders: 'het wordt volgende maand of over een half jaar verbeterd'. Maar als er onveilige situaties zijn, moet dat direct worden opgelost."

Bewustwording

Pluimers hoopt vooral dat mensen meer rekening houden met minder mobiele weggebruikers. "Dat ze zichzelf voorstellen: 'Hoe zou het zijn als ikzelf in die rolstoel zou zitten? Kom ik dan nog die stoep over?' Mensen realiseren het zich gewoon niet. Het is een kwestie van bewustwording, maar sommige mensen doen daar wat langer over."