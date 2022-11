Mindervalide Alkmaarders klem door versmalde stoep: "Levensgevaarlijk"

"Ik vind het lariekoek en levensgevaarlijk", reageert de Alkmaarse Jiska Goudsblom (53) op het laatste voorstel van de gemeente. Die verwacht van haar dat ze met haar rolstoel tussen de geparkeerde auto's door naar de overkant van de Cressantlaan gaat, omdat daar de stoep breder is. Van haar 'eigen' stoep is na de herinrichting maar 88 centimeter breedte overgebleven. Dat was daarvoor meer dan twee meter.

"Het is begonnen in 2017", vertelt Jiska. "Toen waren er plannen voor de herinrichting en zijn we ook naar bewonersavonden en zo geweest. We hebben toen meteen aangegeven dat we bepaalde dingen niet wilden vanwege de rolstoelen."

In de wijk Hoefplan, waar Jiska woont, staan meerdere aangepaste woningen voor ouderen en mindervalide mensen. Er lagen brede trottoirs die genoeg ruimte boden aan rolstoelen en rollators om te passeren. Daar is nu geen sprake meer van, is te zien in de reportage van mediapartner Alkmaar Centraal.

Al sinds de eerste plannen wordt er aan de bel getrokken, maar die bel lijkt door niemand gehoord te worden, met het huidige resultaat als gevolg. "Je maakt natuurlijk bezwaar en sommige zaken werden opgepakt, maar heel veel niet."

"En toen werd het stil en vertrok de projectleider. Er kwam wel een nieuwe, maar daar hebben we nooit iets van gehoord. We hebben veel gemaild en gevraagd of er getoetst kon worden op toegankelijkheid voor mindervaliden. Maar daar hebben we nooit een reactie op gekregen. Inmiddels is de vierde projectleider actief", verzucht Jiska.

Tekst gaat verder onder foto.